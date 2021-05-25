Türk Diyanet Vakıf Sen Samsun Şube Başkanı Aşçı'dan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

Türk Diyanet Vakıf Sen Samsun Şube Başkanı İzzet Aşçı, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Aşçı, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkına yapılan zulmü kınayarak, yaşananlara sessiz kalan dünyayı eleştirdi.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid'i Aksa'da ibadet yapmakta olan Müslümanların dünyanın gözü önünde şehit edildiğini ifade eden Aşçı, " Biz biliyoruz ki oyun büyüktür. Bu kahpe ve alçak planların arkasında başta İngiltere, ABD, Fransa ve Rusya bulunmakta. Filistin toprakları üzerinde kurulan siyonist Yahudi terör devleti topraklarının yayılmacı bir politika ile Nil'den Fırat'a kadar genişletilmesi istenmektedir." ifadelerini yer verdi.

Aşçı, şunları kaydetti:

"Bu mübarek topraklarda Hazreti Ebubekir ile başlayıp, Hazreti Ömer Efendimize devam eden, fetih ruhu ölmedi ve ölmeyecektir. Selahattin Eyyubi nasıl ki, haçlılardan hesap sordu ve bu mübarek topraklardan çıkardı ise onların torunları aynı ruh ve heyecanla bir gün mutlaka siyonist çeteleri bu kutsal topraklardan mutlaka çıkaracak, buralar tekrar İslam beldeleri olacaktır."