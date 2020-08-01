Türk dizileri Arapları Türk mücevher tasarımına yönlendirdi

Son dönemde Türk dizilerinin Araplar tarafından hayranlıkla izlenmesinin yansımalarını mücevher sektörü olarak fazlasıyla gördüklerini söyleyen Milad Gold Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını kaydetti.

Ortadoğu'da fenomen haline gelen Türk dizilerinin etkisi ile geleneksel Osmanlı dönemi altın ve mücevher işlemelerine büyük bir ilgi ve merakın olduğunu belirten Romel Ayyıldız, "2017 yılında rotamızı Arap ülkelerine çevirdik. Hem toptan hem de perakende satışlarla markamızı Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai dışında da güven duyulan bir marka olarak tanıtmayı başardık. Son dönemde Abu Dabi, Resü'l-Hayme ve Şarika gibi diğer emirliklerden gelen taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Öncelikle emirliklere ardından da tüm Ortadoğu ülkelerinin önemli kentlerine markamızın şubelerini açmayı planlıyoruz. Amacımız bir Türk markası olarak sektörde dünya markası haline gelmek" dedi.

Ortadoğu ülkelerinin tümünde birer mağaza açma hedefleri olduğunu söyleyen Ayyıldız, "2005 yılında Türkiye'de altının kalbi olarak nitelenen İstanbul Kapalıçarşı'da temelleri atılan mağazamız ile 2017 yılından itibaren Ortadoğu altın pazarında başlattığımız yenilikçi ve geleneksel mücevher tasarımları ile sektörün önemli isimlerinden biri haline geldik. Dubai'de açılan yeni mağazamız ile de geleneksel Osmanlı mücevher tasarımını Arap ülkelerine tanıtıyoruz. 2023 yılında Ortadoğu ülkelerinin tümünde birer mağaza açma hedefimiz var. Bu konuda şimdiden yatırım planlarına başladık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL