Türk dizileri bu ramazanda da Lübnan'da en çok izlenenlerin başında geliyor - Son Dakika

Türk dizileri bu ramazanda da Lübnan'da en çok izlenenlerin başında geliyor

20.04.2021 11:03
Türk dizileri bu ramazanda da Lübnan'da en çok izlenenlerin başında geliyor, System.String[]

Lübnan'da geçen yıl ramazan ayında reyting sıralamasında yerel yapımları geride bırakan Türk dizileri, bu yıl da televizyon ekranlarındaki varlığını güçlü şekilde koruyor.

Lübnan'da geçen yıl ramazan ayında reyting sıralamasında yerel yapımları geride bırakan Türk dizileri, bu yıl da televizyon ekranlarındaki varlığını güçlü şekilde koruyor.

Lübnan'ın en çok izlenen televizyon kanalı El-Cedid, ramazanın başlamasıyla 2 Türk dizisini ekranlarına taşıdı. Kanal, ana haber bülteni öncesi ve sonrasında Türk dizileri "Aşk Laftan Anlamaz" ve "Dolunay"ı Lübnanlı izleyicinin beğenisine sunuyor.

Ülkenin önde gelen kanallarından MTV de Türk dizilerinden "Afili Aşk"ı izleyicileriyle buluşturuyor.

Lübnan'da uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanallarından LBCI ise geçen yıl birinci sezonunu yayımladığı "Paramparça"nın ikinci sezonunun yanı sıra "Sefirin Kızı" dizisini ekranlarına taşıyor.

Orta Doğu'nun diğer halkları gibi Türk dizileriyle ilk defa 2007'de tanışan Lübnanlılar, özellikle ramazan aylarında Türk dizilerini izleyen Arap toplumlarının başında geliyor.

Lübnan merkezli Ipsos Araştırma Şirketinin yayımladığı rapora göre, Lübnan'da 2020 yılı ramazan ayında en çok izlenen ilk iki dizi Türk yapımı olurken, ilk sırada yer alan 10 diziden 6'sı da Türk yapımı oldu.

Rapora göre, Lübnan'da geçen yıl ramazan ayında "Karadeniz" dizisi yüzde 18,46 ile reyting yarışında birinci olurken, "Siyah Beyaz Aşk" da yüzde 18,37 ile ikinci sırada yer aldı.

"Türk kültürü Lübnan toplumuna sızdı artık"

Birçok drama eserinde imzası olan Lübnanlı yönetmen Elie Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dizilerinin sadece ramazanda değil yıl boyunca Lübnan ekranlarından izlendiğini belirtti.

Habib, "Lübnan televizyonları, Türk dizilerini yerel yapımlardan daha uygun fiyata alabiliyor. Ayrıca Türk dizi sektörü çok büyük olmasının yanı sıra konuları çok ve yapımcılar ile oyuncuları da başarılı. Türk kültürü Lübnan toplumuna sızdı artık. Lübnanlılar, profesyonelliğinden dolayı Türk dizilerini yerel dizilere tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Türk oyuncuların profesyonel olduğuna ve yapımlarında hata kabul etmediklerine dikkati çeken Habib, dizi sektöründe Türk-Lübnan ortaklığı konusunda bir niyetlerinin olup olmadığına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bir yönetmen olarak evet, niyetim var. Tabii senaryo başta olmak üzere tüm yönleriyle koordinasyonun olması şartıyla. Yani Türkiye ile Lübnan arasında dönecek bir hikayenin ele alınmasıyla olabilir."

Türk dizileri ramazanda ilk sırada yer alıyor

Lübnanlı sanat eleştirmeni Zekiyye ed-Deyrani, bu ramazanda televizyonların yayımladığı dizilerin başarısını konuşmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Ancak Türk dizilerin büyük bir izleyici kitlesini cezbettiği kesin." dedi.

Türk dizilerinin Lübnan'da son yıllarda ramazanda güçlü olarak öne çıkmaya başladığını dile getiren Deyrani, "Türk yapımı dizilerin Lübnan ekranlarından düşmediğini görüyoruz, ramazandan sonra da böyle devam ediyor. Türk dizileri, şu anda ramazanda izlenenler arasında ilk sırada yer alarak dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.

Türk dizilerinin kolay bir dil kullandığı ve ilgi çeken hikayelerle çok güzel sunulduğuna vurgu yapan Deyrani, "Lübnan yerel televizyon kanalları, bu yıl maratonlarına birden çok Türk dizisini almışlar. Bu yeni bir şey ve özel bir tat veriyor." diye konuştu.

Türk dizileri programlara ekstra değer katıyor

Lübnan'daki önemli televizyon kanallarından MTV'nin Program Müdürü Joseph el-Hüseyni de MTV olarak geçen yıl ilk defa ramazan programına aldıkları Türk dizilerinin çok ses getirdiğini söyledi.

Hüseyni, "Türk dizilerinden geçen yıl çok olumlu geri bildirimler aldığımız için bu ramazanda da Türk yapımı dizilerle yolumuza devam ettik. Şüphesiz Türk dizileri, ramazan ayı başta olmak üzere televizyon programlarına ekstradan bir değer katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk dramı her zaman tazeliğini koruyor"

Lübnanlı gazeteci Ragib Hallavi ise drama yapımları arasında mutlak anlamda en güzel ve en iyisi olan Türk dizilerinin ramazan programlarına girmesini doğal olarak her yıl beklediklerini söyledi.

Türk dizilerini tüm yönleriyle öven Hallavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk dizilerinin sadece Lübnan yapımı dizileri değil, zaman zaman Arap dramlarını geride bıraktığını gizleyemeyiz. Profesyonel işlenen Türk dizileri, izleyicilerin büyük kesimini cezbediyor. Türk dramı, oyuncular olsun, çekim yerleri olsun veya birbirinden güzel senaryolar olsun her zaman tazeliğini koruyor."

Reyting, Lübnan, Türk, Mtv, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk dizileri bu ramazanda da Lübnan'da en çok izlenenlerin başında geliyor - Son Dakika


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