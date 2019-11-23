Son Dakika Haberleri: "Türk dizileri, hayata, insana dair birçok şey öğretiyor, bizi eğitiyor" (2)
Son Dakika Güncel 'Türk dizileri, hayata, insana dair birçok şey öğretiyor, bizi eğitiyor' (2) - Son Dakika

"Türk dizileri, hayata, insana dair birçok şey öğretiyor, bizi eğitiyor" (2)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hartum Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri Mühendis Rayyan Abdulgaffar ile röportaj Ortadoğu ve Afrika'da yaklaşık 10 yıldır ilgiyle izlenen Türk yapımı dizi ve filmler, Sudan'da da 7'den 70'e tutkuyla takip ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hartum Yunus Emre Enstitüsü kursiyerleri

Mühendis Rayyan Abdulgaffar ile röportaj

Ortadoğu ve Afrika'da yaklaşık 10 yıldır ilgiyle izlenen Türk yapımı dizi ve filmler, Sudan'da da 7'den 70'e tutkuyla takip ediliyor.

Mısır dizilerinin gerçekçi bulunmaması ve iç savaşın ardından Suriye dramasının sekteye uğraması nedeniyle oluşan boşluğu, Türk yapımları doldurdu.

Sudan'da uydu kanalları üzerinden yayımlanan Türk dizileri Türkçe dublajlı veya alt yazılı izlenebiliyor.

Türk kültürünün tanınması, turizm, halkların yakınlaşması, döviz geliri gibi birçok katkısı olan diziler, Sudanlıları günün hemen her saatinde ekrana kilitliyor.

Diziler, kültür ve dilin öğrenilmesinde köprü görevinde

Mühendis Rayyan Abdulgaffar da 8 yıldır sıkı bir Türk dizisi takipçisi olduğunu belirterek, "Diziler, kültür ve dilin öğrenilmesinde köprü vazifesi görüyor. Dizileri izlediğimde kültürlerimiz benziyor, ortak değerlerimiz, kelimelerimiz var. 'Türkçeyi çabucak öğrenebilirim' dedim kendi kendime. Dizilerden izlediğim rüyalar şehri İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Antalya'yı görmek istiyorum." diye konuştu.

Türk dizileri, hayata, insana dair birçok şey öğretiyor, bizi eğitiyor (2)

Hartum, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:53 Kaynak: AA
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