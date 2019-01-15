Türk Dizileri İran'da Geleneksel Türk Okçuluğuna İlgiyi Artırdı (2)

MUHAMMET KURŞUN - Türkiye
'de son yıllarda artan tarihi diziler ve buralarda kullanılan geleneksel savaş aletleri İran
'da geleneksel Türk okçuluğuna olan ilgiyi artırdı.
Kurstan sonra eğitmenliğe başladı Tahran
'da Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyan İranlı eğitmen Elnaz Sergulzayi, geçen yıl açılan kurslara kayıt yaptırdığını ve düzenlenen yarışmalarda Türkiye'de Okçular Vakfı
'nın programına katılmaya hak kazandığını söyledi. Sergulzayi, Türkiye'de aldığı eğitimden sonra İran'a dönüp okçuluk öğretmeye başladığını anlattı.
Başlangıçtan itibaren İran halkının kurslara rağbet gösterdiğini aktaran Sergulzayi, "Türk ve İran geleneksel okçuluğu birbirine yakın, Avrupa
'daki tarzlardan çok farklı. Biz zihgir ile çalışıyoruz, baş parmağımızı kullanıyoruz, bu yüzden ilgi çok fazla. Ancak İran'da geleneksel okçuluğu öğreten fazla yer yok. Avustralyalı bir kursiyerimiz bile var. YEE'nin sunduğu imkanlar katılımcılar için çok iyi. İran'daki muhtelif kesimlerden oldukça ilgi görüyoruz." şeklinde konuştu.
Türkçe kursu alırken okçuluk eğitimi verildiği bilgisini alan öğrencilerden Mecid Taran, "Geleneksel bir spor, tarihle bağlantısı var ve dini açıdan da Peygamberimiz okçuluğu tavsiye ediyor. Daha önce okçuluk ile ilgili hiç bilgim yoktu, eğitim alırken bunun geleneksel ve güzel bir spor olduğunu öğrendim. Önceleri okçuluk hakkında hiç bir şey bilmiyordum ancak şimdi hedefi gayet iyi tutturabiliyorum. Bunu devam ettirmek istiyorum."
Kurslara katılan Mehta Muzafferi de, okçuluğu Türk dizilerinden gördüğünü ve bu sporu merak ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Genel olarak sporla ilgiliyim, Osmanlı tarzı okçuluğu da merak ettim. Bundan sonra yarışmalara katılmak ve bu sporu devam ettirmek istiyorum."