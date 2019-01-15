Türk Dizileri İran'da Geleneksel Türk Okçuluğuna İlgiyi Artırdı (1)

MUHAMMET KURŞUN - Türkiye
'de son yıllarda artan tarihi diziler ve buralarda kullanılan geleneksel savaş aletleri İran
'da geleneksel Türk okçuluğuna olan ilgiyi artırdı. Tahran
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdür Vekili Cem Sevindik
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlıların geleneksel Türk okçuluğunu daha detaylı öğrenebilmesi için açılan kurslara rağbet ettiklerini söyledi.
Türkiye'deki popüler tarihi dizilerin, İran'da geleneksel okçuluğa yönelik ilgiyi artırdığını belirten Sevindik, "Özellikle son dönemde meşhur olan Türk dizilerine baktığımız zaman, oradaki savaşçılarımızın ve okçularımızın başarısı göz önüne alındığında bunları izleyen İranlılar geleneksel okçuluğumuzu öğrenmek için kurslarımıza kayıt yaptırıyor." dedi.
YEE ve Türkiye Okçular Vakfı
iş birliğiyle kemankeş (okçu) projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğunun dünyada 16 ülkede tanıtılmaya başlandığını anlatan Sevindik, 2018 yılının şubat ayında açılan kurslara 55 İranlının katıldığını belirtti.
Sevindik, 16 ülkeden başvuranlar arasında başarılı olanların Türkiye'ye gidip Okçular Vakfı'nın verdiği eğitime katılmaya hak kazandığını ve ülkelerine dönüp geleneksel Türk okçuluğunun tanıtımını yaptığını ifade etti.
Okçuluğun Orta Doğu
coğrafyasında büyük bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Sevindik, şöyle konuştu:
"Özellikle geleneksel Türk okçuluğuna İran'da büyük ilgi var. İran'da da okçulukla ilgili çalışmalar var, fakat bizim yaptığımız araştırmalara göre daha ziyade olimpik okçuluk var. Ancak biz kendi kurslarımızda geleneksel okçuluk üzerine bilgi veriyoruz. Klasik Türk ve İran okçuluğu arasındaki farklar da buradaki insanların ilgisini çekiyor."
Tarihin kültürün vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğuna vurgu yapan sevindik, "Türk tarihine baktığımızda okçuluğun büyük bir yeri olduğunu görüyoruz. Tarihimizin ve kültürümüzün aktarımında Türkçe, resim ve çeşitli enstrüman kurslarımız gibi okçuluğun tanıtılması için de muhtelif ülkelerde kurslarımız devam ediyor. Kurslarımıza katılanlardan sembolik bir ücret alıyoruz. Buradaki asıl amaç kültürümüzün tanıtımıdır." diye konuştu.