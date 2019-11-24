Türk dizileri İspanya'daki Latin Amerika dizilerinin hegemonyasını yıktı

İspanya'da çok kısa zamanda çığ gibi büyüyen ve sayıları 15'e ulaşan Türk dizileri İspanyollardan yoğun ilgi görüyor.

İspanya'da yaklaşık iki yıl önce "Fatmagül'ün suçu ne?" ile başlayan Türk dizilerinin sayısı İspanyollardan gördüğü ilgiyle her geçen gün daha da artıyor.

İspanya'ya seyahat eden bir Türk, İspanyol kanallarından Nova'da Medcezir, Sıla, Ezel, Fatmagül'ün suçu ne?, Kara Para Aşk, Adını Feriha Koydum, Elif, Aşk-ı Memnu ve Anne'yi, Divinity'de ise Kara Sevda, Ufak Tefek Cinayetler, Erkenci Kuş, Dolunay, Kuzey Güney ve Siyah Beyaz Aşk'ı artık rahatça izleyebiliyor.

Türk dizilerinin İspanya'daki başarısıyla ilgili AA muhabirine değerlendirme yapan Divinity televizyonundan gazeteci Marina Vallejo, "Türk dizileri İspanya'ya bir daha çıkmamak üzere girdi. Birer fenomen oldular." dedi.

İspanya'da ilk gösterime giren Fatmagül'ün Suçu ne? ve Kara Sevda'nın "çok başarılı" olduklarını aktaran Vallejo, "İspanya'da bu zamana kadar dizilerdeki hakimiyet Latin Amerika dizilerindeydi. Ama Türk dizileri buna son verdi." şeklinde konuştu.

Türk dizilerinin alışılmışın dışında konulara değindiğini, seyirciyi şaşırtan sahnelerin bolca olduğunu vurgulayan Vallejo, "Ayrıca diğer dizilerden farklı olarak birçok farklı yerde çekimler olması çok etkileyici. Türkiye'nin doğal görüntüleri ve boğaz artık İspanyolların hafızasında yer etti. Bu diziler sayesinde Türkiye'yi keşfettik." değerlendirmesini yaptı.

İspanya'da en çok sevilen Türk sanatçıların Can Yaman ile Tuba Büyüküstün olduğunu kaydeden Vallejo, şöyle devam etti:

"Türk dizilerine yönelik çok olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle sosyal medyada bazı Türk aktörler için fan gruplar oluşturulduğu görülüyor. Aldığımız telefonlarda bazı İspanyol seyircilerin inanılmaz bir şekilde internetten dublajsız olarak Türkçe Türk dizileri izlemeye başladıklarını bile duyduk. Ayrıca biz Divinity olarak bir magazin programımızda sadece Türk dizilerini ele alıp, özel yayın yaptık."

Aktör Can Yaman'ın gelecek hafta Madrid'de olacağını da belirten Vallejo, Türk aktörün İspanyol hayranlarından sayısız telefon aldıklarını söyledi.

Türk dizilerini kaçırmayan Paloma Moral

AA muhabirinin evine konuk olduğu bir İspanyol ailenin annesi Paloma Moral da şimdiye kadar 10 Türk dizisi izlediğini ve şu anda 4'üne devam ettiğini anlattı.

Türk dizilerinin görsel yanından çok etkilendiğini ifade eden Moral, "Türkiye çok güzel. Ama Türk dizilerinde dikkatimi çeken bir şey var. O da yemek sahneleri. Mükemmel bir sofra düzeni ve her zaman çok miktarda ve güzel yemekler var. Ayrıca camiler bir harika, çok hoşuma gidiyor. Dizilerdeki Türk müziklerini de çok beğeniyorum." şeklinde konuştu.

"İspanya'da artık, bu zamana kadar alışık olduğumuz Latin Amerika dizilerinden daha çok Türk dizileri var." diyen Moral, sözlerine şunları söyledi:

"İlk kez kanalda Türk dizisine denk geldiğimde merak ettim, izledim ve hoşuma gitti. Sonra da alışkanlık oldu. Latin Amerika dizilerinden biraz sıkılmıştım. Türk dizileri çok farklı, iyi oldu."

Dizilerde gördüğü Türkiye'yi daha yakından tanımak için bir kere İstanbul'a gittiğini de anlatan Moral, "Türkiye çok güzeldi. İyi ki dizileri izlemişim ve Türkiye'ye gitmişim." dedi.

Moral, İspanyol televizyonlarından "Muhteşem Yüzyıl" dizisini de getirmelerini beklediğini sözlerine ekledi.