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Türk dizileri Kolombiya'da gönülleri fethederek Türk kültürünü sevdiriyor - Son Dakika

Türk dizileri Kolombiya'da gönülleri fethederek Türk kültürünü sevdiriyor

03.07.2021 19:44

Dünyanın dört bir tarafında büyük ilgiyle takip edilen Türk dizileri, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da da gösterilmeye başlandığı andan itibaren kısa sürede reytinglerin üst sıralarına tırmanıyor.

Dünyanın dört bir tarafında büyük ilgiyle takip edilen Türk dizileri, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da da gösterilmeye başlandığı andan itibaren kısa sürede reytinglerin üst sıralarına tırmanıyor.

Türkiye'de yıllar önce final yapan ve halen gösterimde olan bazı Türk dizileri, hafta içi her gün belli saatlerde yayımlanarak Kolombiyalıları televizyon ekranına kilitliyor.

Yayımlandığı kanallarda reyting rekorları kıran Türk dizilerinden esinlenilerek ülkede yeni doğan bebeklere çok sayıda Türk ismi verildiği biliniyor.

Kolombiya'nın en büyük kenti Medellin'de oturan ev hanımı Dioni Martinez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dizilerini uzun yıllardır izlemekten büyük keyif aldığını, çok sayıda Türk yapımı diziyi tamamladığını dile getirdi.

Martinez, Türk dizilerini izlerken dikkatini en çok çeken ayrıntının cinsellik ve şiddet temalarından uzak durulması olduğunu vurgulayarak, "Televizyonda bu dizileri aile fertlerimiz ve arkadaşlarımızla izliyoruz. Kanlı ve cinsel sahnelerden mümkün olduğunca kaçınılıyor, Türk yapımları bize birçok açıdan tarihsel ve kültürel farklılıklar sunuyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye'deki arkadaşlarımız bize çay ve çay bardağı getirdiler"

Türk toplumunda özellikle çaya çok önem verildiğini fark ettikten sonra bu içeceğin tadına bakmak için Türk arkadaşlarından talepte bulunduğunu anlatan Martinez, "Kendi evimde Türkiye'den birçok alışkanlık edindim, arkadaşlarımız bize çay ve çay bardağı getirdiler ve artık bizim evde çay çok sık içilen içeceklerden biri haline geldi." dedi.

Martinez, Türk dizilerinde ailevi ve geleneksel değerlerin güçlü şekilde işlendiğini, Türk insanının inancına, toprağına ve kökenine bağlı olmasından etkilendiğini söyleyerek, çocuklarına Türk aile yapısı ve alışkanlıklarından pozitif örnekler verdiklerini kaydetti.

Türk dizilerinin sadık izleyicilerinden 23 yaşındaki tıp öğrencisi Cristian Galeano Lopez, Kolombiyalılar olarak Türk dizilerine büyük hayranlık duyduklarını dile getirerek, "Aşk ve aile uğruna çekilen acılar, mutluluklar ve hüzünler biz de duygu yoğunluğuna neden oluyor. " şeklinde konuştu.

Lopez, dizileri izledikçe her seferinde Türk kültüründen yeni bir şey öğrenmesinin kendisini heyecanlandırdığını paylaşarak, hep bir sonraki bölümü çok merak ettiğini söyledi.

"Türk dizileri daha önce izlediğim dizilerden farklı şeyler hissettiriyor"

Şehir merkezinden kilometrelerce uzakta yaşayan ve market işleten başka bir Kolombiyalı Eduardo Galeano da "Gördüğüm olağanüstü tarihsel çeşitlilik, coğrafi güzellik ve insanların sanki gerçekmiş gibi dramatik hikayeleri beni çok duygulandırıyor. Türk dizileri daha önce izlediğim dizilerden farklı şeyler hissettiriyor." diye konuştu.

Galeano, diğer ülkelerin dizilerine baktığında gördüğü pornografinin Türk dizilerinde olmamasının tercih nedenlerinden biri olduğunu aktardı.

"En çok beğendiğim dizi Mucize Doktor"

Medelline bağlı Bello semtinde yaşayan ev hanımı İsabel Arboleda, uzun yıllardır Türk dizileri hayranı olduğuna değinerek, "Türk dizilerinde cinsellik oldukça sınırlı, bizi odaklayan temel şeyler, anlatılan hikaye ve dramatik öğeler. Tabii Türk oyuncuların muhteşem oyunculuğu ve zekası da var." değerlendirmesinde bulundu.

Arboleda, favori dizisinin Mucize Doktor olduğunu söyledi.

Kolombiya, Türkiye'nin Latin Amerika'da en çok dizi ihraç ettiği ülkelerden biri olarak biliniyor. Ülkede ilgiyle izlenen Türk dizileri arasında "Cesur ve Güzel", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Bin Bir Gece", "Kara Para Aşk", " Fatma Gül'ün Suçu Ne", "Adını Feriha Koydum", "Ezel", "Mucize Doktor" ve "Muhteşem Yüzyıl" yer alıyor.

Türk dizilerinin yüksek izlenme oranları yakalaması üzerine artık televizyonların halkın istekleri doğrultusunda bu dizileri, gün içinde televizyonun en çok izlendiği saatlerde yayınlamaya başladığı haberlere yansımıştı.

Latin Amerika'da izlenme oranlarını ölçen Canal Carcol'un yayımladığı verilere göre Türk dizileri, yayınlandığı saat dilimlerinde gündüz olmasına rağmen 5 ila 10'uncu sırada yer alarak büyük başarı gösteriyor.

Türk dizileri Kolombiya'da gönülleri fethederek Türk kültürünü sevdiriyor
Türk dizileri Kolombiya'da gönülleri fethederek Türk kültürünü sevdiriyor
Türk dizileri Kolombiya'da gönülleri fethederek Türk kültürünü sevdiriyor
Türk dizileri Kolombiya'da gönülleri fethederek Türk kültürünü sevdiriyor

Güney Amerika, Kolombiya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk dizileri Kolombiya'da gönülleri fethederek Türk kültürünü sevdiriyor - Son Dakika


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