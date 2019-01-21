Son Dakika Haberleri: Türk Dizileri Miami Yolcusu

Türk Dizileri Miami Yolcusu

6 dakika önce

Dünyanın en önemli sinema fuarlarından NATPE- Miami TV ve İçerik Fuarı'na Türk dizileri damgasını vuracak.

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İzlenme rekorları kıran "Diriliş Ertuğrul", "Payitaht: Abdulhamid", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Çukur" gibi Türk yapımları fuar boyunca sektör profesyonelleri ile buluşacak.

Dünyada da günlük yaşamın bir parçası haline gelen Türk dizileri, küresel başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor.

Özellikle Latin Amerika ülkelerinde sıklıkla takip edilen Türk yapımı diziler, bu ülkelerde en çok izlenen programlar arasında yer alıyor.

Son yıllarda gerçekleştirdiği bu büyük atılımla ihracatta da dünya ikinciliğine yükselen Türkiye'nin dizi sektörü şimdi de dünyanın en önemli sektör buluşmalarından NATPE- Miami TV ve İçerik Fuarı'na taşınıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Miami'ye ulaşacak olan Türk yapımı diziler 22 - 24 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek fuarda 750'yi aşkın uluslararası alıcı, 300'e yakın satıcı firma ve yaklaşık 2 bin 500 sektör temsilcisi ile buluşacak.

Miami yolcusu Türk dizileri arasında izleyici rekorları kıran "Diriliş Ertuğrul", "Payitaht: Abdulhamid", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Çukur" gibi yapımlar da bulunuyor.

54 Metrekarede Türk Sineması

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde bu yıl ilk kez sektörün önde gelen temsilcilerinin oluşturacağı ticaret heyeti dünya profesyonelleri ile buluşacak.

Türk dizileri fuarda kurulacak 54 metrekarelik ülke standında uluslararası sektörün beğenisine sunulacak.

Fuarda, içerik sektörü açısından hedef pazarlar olan ABD, Kanada, Brezilya, Arjantin, Meksika, Şili, Peru ve Kolombiya gibi ülkelerin katılımcılarıyla da doğrudan temas sağlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:10 Kaynak: Bültenler

Amerika Birleşik Devletleri, TV, Miami, Güncel
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