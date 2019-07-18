Türk dizileri yabancı öğrenciyi ülkeye çekiyor

DİZİ ve film ihracatında en büyükler arasında yer alan Türkiye yabancı öğrencilerin ülkeye gelmesi açısından önemli bir rol üstleniyor. TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üy. Emrah Boylu, "Türk dizileri uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye bakış açısında ciddi anlamda olumlu bir değişime neden oluyor" dedi.

Türkiye, dizi ihracatında İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya ile birlikte ilk üç ülkeden biri. İhracatta ise çoktan 300 milyon doların üzerine çıkıldı. Tüm dünyada 100'den fazla ülkeye ihracı gerçekleştirilen Türk dizi ve filmlerinin ekonomiye olduğu kadar Türk kültürüne de katkısı yadsınamaz bir gerçek. İçerik üretiminde Türkiye'nin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikler ülkeyi bir cazibe merkezi haline getiriyor.

Türk dizilerinin yabancı öğrencilerin Türkiye'ye çekilmesi adına önemli bir rol oynadığını ifade eden Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üy. Emrah Boylu, "Türk dizileri artık bugün dünyanın her tarafında ilgi görmektedir. Öğrenciler Türk dizileri aracılığıyla tanıdıkları Türkiye'yi birebir tanıma fırsatı yakalamaktadır" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü bünyesindeki TÖMER'in yaz okulu programı kapsamında yabancı öğrencilere Türk dili ve kültürü eğitimi verdiklerini belirten Dr. Öğr. Üy. Emrah Boylu şunları söyledi:

"Yaz okulun amacı, burada bulunan öğrencilerin kısa sürede hızlı bir Türkçe eğitimi alarak Türk kültürünü öğrenmelerini sağlamak ve Türkiye'ye yönelik öğrencilerin bakış açılarında farklılıklar yaratmaktır. Özellikle Cumhurbaşkanımızın da zaten sürekli açıkladığı bir rakam var. 2023'te hedefimiz 250 ve 300 bin arasında uluslararası öğrenciye ulaşmak. Bu çok kısa sürede yakalanabilecek bir sayı. Çünkü gerek Türk dizileri olsun, gerek Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gelişmeleri olsun uluslararası öğrencilerin bakış açısında ciddi anlamda olumlu bir değişime neden oluyor."

ÇİĞ KÖFTE YAPMAYI BİLE ÖĞRENİYORLAR

"Bu nedenle özellikle bizim gibi üniversite bünyesinde bulunan Türkçe öğretim merkezlerine ciddi işler düşmekte" diyerek konuşmasına devam eden Emre Boylu, "Bunlardan birincisi dil öğretimi, ikincisi kültür, üçüncüsü ise böyle yaz okulu programları yaparak öğrencilerdeki Türkiye, Türkçe algısını değiştirmek ve ülkelerine döndüklerinde ülkemizin gönüllü elçileri olmasını sağlamaktır. Kültürel boyutu bizim için daha çok önemli. Örneğin burada Ebru sanaytı, Hacivat-Karagöz, çiğ köfte yapımı, çini, hat, tezhip gibi birçok birebir uygulamalı kültürel faaliyetler yapılmakta. Onların ilk kez gördüğü bir şey olduğu için oldukça dikkatlerini çekiyor. Bir de malumunuz olduğu üzere Türk dizileri artık bugün dünyanın her tarafında ilgi görmektedir. Öğrenciler Türk dizileri aracılığıyla tanıdıkları Türkiye'yi birebir tanıma fırsatı yakalanmaktadır" şeklinde açıklamada bulundu.

"TÜRKLER AMERİKANLILARDAN DAHA SICAK"

Programa Amerika Indiana Üniversitesi'nden katılan 19 yaşındaki Sydney Johnson Türk kültürünü çok sevdiğini belirterek, "Türkiye'deki insanlar genellikle çok kibar ve Amerika'dan biraz farklı. Türkler Amerikalılardan daha sıcak. Türkçe dilini de çok seviyorum. İngilizce'den biraz farklı, zor ama güzel" dedi.