Türk dizilerini dünya seyircisiyle buluşturan yeni platform Dramax açıldı - Son Dakika

Türkiye dışında, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan abonelik sistemiyle hayata geçirilen yeni dijital platform Dramax, yayın hayatına başladı.

Demirören Medya bünyesinde yayına başlayan Dramax'ın basın toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yayınlandığı tarihlerde reyting rekorları kıran Türk dizilerini tek bir platform üzerinden tüm dünyadaki erişime sunmayı amaçlayan platform, 5 bin saatten fazla dizi içeriği ile yayın hayatına başladı.

Tüm yapımları İspanyolca ve Arapça dublajlı versiyonlarıyla yayınlayan Dramax, önümüzdeki dönemde Rusça, Urduca ve İngilizce başta olmak üzere yeni dil seçenekleri de yüklemeyi hedefliyor.

"Dramax Türk kültürünü dünyaya tanıtan en güçlü platform olacak"

Toplantıda konuşan, Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı, Türk dizilerinin uzun zamandır yurt dışındaki televizyonlara satıldığını ve bu alanda önemli başarılara imza atıldığını belirterek, "Hem ülkemizde üretilen dizilerin kalitesi hem de geniş bir mozaikten oluşan bu toprakların hikayeleri sayesinde dünyada Amerika'dan sonra en çok içerik satan ülke haline geldik. Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak." dedi.

Saygı, bugüne kadar yurt dışına satılan dizilerin tamamının reytingleri toplandığında yaklaşık 550 milyon kişiye ulaşıldığını hatırlatarak, Dramax ile web üzerinden veya mobil uygulama sayesinde 4,6 milyar web kullanıcısı, 5,2 milyar mobil kullanıcı hedeflendiğini belirtti.

Türkiye'deki tüm kanal ve hak sahiplerine de çağrıda bulunan Saygı, "Dramax tamamen Demirören Medya'nın bir ürünüdür ve Kanal D de müşterilerinden birisidir. Dolayısıyla rekabetten bağımsız, Türkiye'deki tüm kanalları, dizi ve film üreticileri ile özgün içerik sahiplerini Türkiye'nin içerik ihracat platformuna paydaş olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Saygı, Türk yapımlarının temiz içerik kategorisinden yer almasından ötürü avantajlı olduğunu vurgulayarak, "Dramax'ı Türk içeriklerini dünyaya ulaştıran bir otoban gibi düşünebilirsiniz." dedi.

Yaklaşık 1 saat süren basın toplantısında, Dramax Dijitalden Sorumlu Grup Başkanı Görkem Gürel de platformla ilgili teknik soruları yanıtladı.

Dramax'ta tekil ve aile paketi olarak 2 ayrı üyelik seçeneği bulunuyor; tekil paket 4,99 dolar, aile paketi 8,99 dolar olarak kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar, ilk üyeliklerde 1 hafta ücretsiz deneme üyeliğinden yararlanabiliyor.

Teknik alt yapısının tamamı Türk mühendisler tarafından yapılan dijital platform Dramax, www.dramax.tv, İOS ve Android mobil ve tablet uygulamalarından izlenebilecek.

Akıllı TV, Apple TV ve Android TV cihazlarından erişimin ise Dramax'ın ilk yılında kullanıma sunulması planlanıyor.