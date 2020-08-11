Türk DJ'ler Murat Hendes ve Hakan Işık Avusturya'da konser verdi

AVUSTURYA'nın Innsbruck şehrinde gerçekleşen Summerfest yoğun bir katılım ile gerçekleşirken Türk DJ'ler Murat Hendes ve Hakan Işık da sahne aldı.8 Ağustos'ta düzenlenen festivale başta DJ Murat Hendes ve Mr. Hakan Işık olmak üzere Avrupa 'nın önde gelen toplam 9 DJ'i sahne aldı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 kısıtlamalarından dolayı satışa sunulan sınırlı sayıda biletin tamamı etkinliğe günler kala tükenirken sahne alan DJ'ler Mr. Hakan Işık ve Murat Hendes festivale katılanlara eğlenceli anlar yaşattılar. Türkiye'den festivale katılan Şamata Elite Organizatörü Yavuz Kurtuluş, "Ekip olarak Avusturya hükümetinin koymuş olduğu korona kurallarını eksiksiz yerine getirerek, festivale gelen misafirlerin sorunsuz ve güvenli bir şekilde eğlenmelerini sağlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadık" dedi.

Kurtuluş, uzun yıllardır konser ve organizasyon alanında faaliyet gösterdiklerini belirterek pandemi süreci nedeniyle insanların eğlenmek için tedbirler dahilinde alternatif aradığını söyledi. Kurtuluş, hükümetin izin verdiği kurallar dahilinde 7 hafta art arda aralıksız etkinlik yaparak Türkiye'nin Avrupa'daki eğlence sektöründe de önemli bir lokomotif olduğunu gösterdiklerini ifade etti.

Mr. Hakan Işık ve ortağı Yavuz Kurtuluş, Şamata Summerfest 2020 projesinde emeği geçen tüm DJ, sponsor, misafir ve Şamata Elite çalışanlarına teşekkür ettiler. Ayrıca 2021 Yılında 10'uncu yılını kutlayacaklarını ifade eden Kurtuluş, etkinliklere hız kesmeden devam etme kararı aldıklarını ve 19 Eylül'de sevilen sanatçı Murda'yı, Innsbruck'ta sevenleri ile buluşturacaklarını belirtti.

- İstanbul