Türk DJ Murat Hendes: "Avrupa'da eğlence sektörü kan ağlıyor" - Son Dakika

Türk DJ Murat Hendes: "Avrupa'da eğlence sektörü kan ağlıyor"

Avrupa'nın farklı ülkelerinde parti, festival ve konserlerde sahne alan Türk DJ Murat Hendes, Kovid-19 sürecinde eğlence sektörü ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Türk DJ Murat Hendes:

Avrupa'nın farklı ülkelerinde parti, festival ve konserlerde sahne alan Türk DJ Murat Hendes, Kovid-19 sürecinde eğlence sektörü ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.


Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 eğlence sektörüne de darbe vurdu. Avrupa'nın farklı ülkelerinde parti, festival ve konserlerde sahne alan ve Almanya'da yaşayan Türk Dj'i Murat Hendes korona virüs dolayısıyla birçok işletme ve kulübün Avrupa'da kısıtlamaların uzaması halinde ayakta kalamayıp iflas edeceğini düşündüğünü ifade etti. Murat Hendes, birçok sanatçının Türkiye'den Avrupa'ya gelerek konser verememesinin de üzüntü verici olduğunu söyleyerek, 2020'deki tüm konser ve festivalleri ertelediklerini belirtti ve "Avrupa eğlence sektöründe maalesef kan ağlıyor ve böyle devam ederse daha da kötüye gidecektir" dedi.


20 yılı aşkın bir süredir diskjockeylik yapan ve bu ay yaptığı yeni çalışması "Best Thing"in tüm dijital platformlarda yerini alacak olmasından dolayı da mutlu ve heyecanlı olduğunu vurgulayan Hendes ayrıca, "Türk partisi Sahmat ve The Sound Of İstanbul'un da müzik direktörlüğünü yapıyorum. Aralık ayında yapılan Avrupa'da düzenlenen ve 4 bin kişinin katıldığı Kış Aşkı'nda sahne aldım. Temmuz ayında planlanan 10 bin kişinin katılacağını düşündüğümüz Yaz Aşkı partisi de salgın dolayısıyla 2021 yazına erteledik. Umarım bu virüs süreci daha fazla uzamaz ve ekonomik anlamda sarsılan tüm sektörler bir an önce toparlanır" dedi. - ANTALYA

Almanya, Avrupa, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Türk DJ Murat Hendes: 'Avrupa'da eğlence sektörü kan ağlıyor' - Son Dakika Magazin
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