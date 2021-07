Coşkun Karaca, 'The Way' şarkısıyla toplamda 14 ülkede Apple müzik ve iTunes de listeye girdi. Parça, ayrıca Yunanistan'da şu an Apple Müzik'te birinci sırada olan Türk DJ, Amerika'da 51'inci sıradan giriş yaptı. Dünyaca ünlü isimlerle aynı listede yer alan Karaca, şu anda Türkiye en büyük kulüplerinden Club İnferno'da çalıyor.