Türk doğal taşları ABD'li mimarlara tanıtıldı - Son Dakika

Türk doğal taşları ABD'li mimarlara tanıtıldı

02.04.2021 15:13
Türk doğal taşları ABD'li mimarlara tanıtıldı, System.String[]

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), düzenlediği webinarla Türk doğal taşları ABD'li mimarlara tanıttı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), düzenlediği webinarla Türk doğal taşları ABD'li mimarlara tanıttı.

İMİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik, Türk doğal taşlarının Turkish Stones adı altında yurt dışında markalaştırılması çalışmaları kapsamında Amerikan Mimarlar Derneği (American Institute of Architects-AIA) iş birliğiyle "The Design Opportunites of Natural Stone" başlıklı webinar organizasyonu düzenledi.

Türk doğal taşının küresel çapta markalaştırılması kapsamındaki etkinlik, eğitim içerikli olarak düzenlendi ve katılımcılar eğitim sonunda sertifika almaya hak kazandı. ABD'li mimarlar ayrıca bu eğitimden, yıl içerisinde toplamak zorunda oldukları CEU kredi notu da elde etme fırsatı yakaladı.

Sunumların mimar ve küratör Gökhan Karakuş tarafından yapıldığı organizasyonda, doğal taşın tarihi geçmişi ve Anadolu mimarisi hakkında örnekler paylaşıldı. Doğal taş çeşitleri, özellikleri, tercih edilme sebepleri ve uygulama yöntemlerinden bahsedilerek Türk doğal taşının imzasının olduğu birçok modern mimari projeye de sunumda yer verildi.

Katılımcılar, eğitim sonunda Türkiye'de üretilen zengin doğal taş çeşitleri ve renkleri hakkında bilgi sahibi olurken, Türk doğal taşının ihtişamını, farklı renk ve desen çeşitlerini görme olanağı buldu.

İMİB, temmuzda gerçekleştirilecek Coverings Fuarı özelinde de AIA iş birliğiyle sosyal medya üzerinden tanıtım kampanyası yapacak.

"Dijital tanıtım çalışmalarımız etkili oluyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Türk doğal taşının yurt dışında markalaştırılması çalışmaları kapsamında öncelikli hedef ülkelerden birinin ABD olduğunu bildirdi.

ABD'deki mimar, iç mimar ve tasarımcılara yönelik tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini kaydeden Dinçer, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle salgın sürecinde hedef kitleye yönelik dijital tanıtım çalışmalarımız etkili oluyor. AIA 94 bin üyesi bulunan ve mimarlar tarafından ilgiyle takip edilen prestijli bir dernek konumunda. Webinar organizasyonunun yanı sıra dernek aracılığı ile AIA üyelerine yönelik olarak Türk doğal taşlarını tanıtan bir makale yayımlanmasını da sağladık. Temmuzda gerçekleşecek Coverings Fuarı ile eş zamanlı olarak da yine AIA üzerinden sosyal medya kampanyası yürüteceğiz."

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Kredi, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk doğal taşları ABD'li mimarlara tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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