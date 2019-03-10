Son Dakika Haberleri: Türk Doğaltaş Sektörü Çin'den Vazgeçmeyecek

Türk Doğaltaş Sektörü Çin'den Vazgeçmeyecek

56 dakika önce

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın son gününde 4 Türk ihracatçısının gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Türk Doğaltaş Sektörü Çin'den Vazgeçmeyecek, System.String[]
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın son gününde 4 Türk ihracatçısının gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Kaya, bu olayın son derece güçlü olan Türkiye- Çin ilişkilerine zarar vermemesini dilediklerini, Çin'in Türk doğaltaş sektörü için öncelikli ihraç pazarı olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türk doğaltaş sektörü, en büyük ihracat pazarı Çin'de 150 firma ile katıldığı Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın son günü 4 Türk ihracatçısının gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşıyor. Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunu gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in ilk andan itibaren yanlarında olduğunu, Türkiye'nin Guanco Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu'nu Xiamen'e gönderdiğini, Türk Büyükelçiliğinin teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.

"Büyük bir ilgi ve talep vardı"

Çin'in doğaltaş ithalatının gerilediği bir dönemde Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na 150 Türk firması ile gittiklerini belirten Kaya, "Özellikle işlenmiş ürüne yönelik büyük bir ilgi ve talep vardı. Beklentilerin çok üzerinde, başarılı geçen fuarın son günü 4 Türk mermer ihracatçısının gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Şu anda bir netlik yok, Pazartesi günü resmin daha net ortaya çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Çin polisinin fuar boyunca fuar alanında firmaları rahatsız edecek hiçbir tutumunun olmadığının altını çizen Kaya şöyle devam etti:

"Türk firmaları güvenlik açısından hiçbir sorun yaşamadı. Çin, Türk doğaltaş sektörünün en büyük ihraç pazarı. Yüzlerce firmamız Çin'e uzun yıllardır milyarlarca dolarlık ihracat yaptı, bundan sonra yasalara uygun şekilde ihracat yapmaya devam edecek. Bu olayın sektörümüzün Çin pazarındaki ilişkilerine zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Çinli müşterilerimizi 27-30 Mart tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda ağırlamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılan 150 Türk firmasının yetkilileri ise fuar sonrası sorun yaşamadan Türkiye'ye döndü. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

Ege, Xiamen, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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