Türk doktor adayından gururlandıran başarı - Son Dakika

İSTANBUL'da intörn doktor olarak tıp eğitimine devam eden 24 yaşındaki Enis Çağatay Yılmaz'ın, geliştirilmesinde katkı sağladığı; bir su kaynağının kullanılabilirliğini normal metotların aksine yapay zeka kullanarak çok daha hızlı ve ucuz değerlendiren yöntem, İngiltere'de yayınlanan 'Nature Light: Science & Application' adlı dünyaca ünlü bilim dergisinde makale olarak yer aldı.

İzmir'de 1996 yılında doğan Enis Çağatay Yılmaz, kentteki fen lisesinden mezun olduktan sonra girdiği 2014 yılı LYS MF-3 alanında Türkiye üçüncüsü oldu. Araştırma merakı nedeniyle önceleri mühendis olmak isteyen sonraları rotasını tıp alanına çeviren Yılmaz, hayallerine ulaşmak için Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yolunu tuttu. Hazırlık sınıfındayken ABD'ye giden Yılmaz, 9 ay boyunca dil eğitimi aldı. Tıp eğitiminin birinci yılında okul içinde ve dışında, sosyal aktivitelerden kopmayıp öğrenci kongreleri düzenleyen Yılmaz, 2'nci sınıfta Harvard Üniversitesi'nde Dr. Teng'in laboratuvarına yaz stajı için kabul aldı. Nörodejeneratif hastalıklar ve travmatik beyin hasarıyla ilgilenen laboratuvarda konfokal mikroskopla çalışma imkanı bulan Yılmaz, 3'üncü sınıfta, üyesi olduğu Dünya Tıp Öğrencileri Federasyonu'nun (TURKMSIC) düzenlemiş olduğu Türkiye geneli sınav sonucunda, İtalya'da bir ay boyunca kardiyoloji bölümünde staj yapma hakkı kazandı.