Türk doktorlar Suriye'de umut oldu - Son Dakika

Türkiye'den Suriye'ye geçen bir grup doktor Azez'de 54 ameliyat yaparak Suriyeli doktorlarla tecrübelerini paylaşacak.

Türk doktorlarının Suriyelilere yönelik tıbbi desteği sürüyor. Terörden arındırılan bölgelere giden Türk doktorlar Suriyelilere umut oluyor. Sabah saatlerinde Suriye'nin Azez ilçesine geçen Türk doktorlar, Suriyeli meslektaşları ile tecrübelerini paylaşacak. Türk doktorlar 2 gün boyunca Çobanbey Hastanesi, Azez Vatan Hastanesi ve Bab Hastanesinde çeşitli alanlarda 54 ameliyat gerçekleştirecek. Türk doktorlar bugün başladıkları operasyonlarında Azez Vatan Hastanesi'nde ilk olarak bir kadın ve bir çocuğu ameliyat etti. Suriye'den ayrılamayan hastaları ameliyat edecek olan Türk doktorlar Azez'de tıbbi operasyonlarını tamamladıktan sonra Çobanbey ve El-Bab'a geçerek burada yaşayan Suriyelileri ameliyat edecek.

Uzman Doktor Ökkeş Yılmaz Soner konuya Azez, Çobanbey ve El Bab'ta 54 ameliyat yapılması planlanıyor. Tüm branşlardan Türkiye'de alanında uzman, akademisyen cerrahlarımız Suriye'deki cerrahlarla birlikte ortak ameliyat yapacaklar, bilgi paylaşımında bulunacaklar. Azez Vatan Hastanesinde plastik cerrahi, ortopedi, beyin cerrahi, üroloji ve genel cerrahi ameliyatları yapılacak" ifadelerini kullandı. - AZEZ