Türk doktorlardan Kırgızistan'a sağlık desteği - Son Dakika
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Türk doktorlardan Kırgızistan'a sağlık desteği

6 saat önce

Türkiye merkezli Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimler, Kırgızistan'da şifa bekleyen onlarca hastanın yüzünü güldürüyor.

Türkiye merkezli Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi gönüllü hekimler, Kırgızistan'da şifa bekleyen onlarca hastanın yüzünü güldürüyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği Proje Koordinatörü Yahya Tanrıkulu, AA muhabirine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Kırgızistan'ın Oş şehrine ameliyat yapmak ve hekimlere eğitim desteği sağlamak için 9 kişilik sağlık ekibiyle geldiklerini söyledi.

Dernek olarak 2000'den bu yana ihtiyaç sahibi farklı 50 ülkede sağlık projesi gerçekleştirdiklerini anlatan Tanrıkulu, "Daha önce 2011'de gönüllü sağlık projesi kapsamında Oş şehrine bir sağlık ekibini getirmiştik. Yine bölgenin taleplerini analize ederek gelecekte buraya farklı branşlarda sağlık ekibini getirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk doktorlar daha önce yapılamayan ameliyatları gerçekleştiriyor

Dernek üyesi kulak burun boğaz (KBB) hastalıkları cerrahı Prof. Dr. Harun Cansız, Kırgızistan'a burada mümkün olmayan zor vakaların ameliyat etmek ve hekimlere eğitim desteği sağlamak amacıyla geldiklerini söyledi.

Ülkede daha önce yapılamayan kulak zarı onarımı (Timpanoplasti) ameliyatını gerçekleştirdiklerini belirten Cansız, "Orta kulak iltihabı bulunan hastaya ameliyat yaptık. Burada arkadan kulağı açtığımız cihaz olmadığı için böyle bir ameliyatı ilk defa burada yapmak bize nasip oldu." dedi.

Cansız, Oş Onkoloji Hastanesinde de baş ve boyun tümörleri gibi diğer ileri vakalı ameliyatları yaptıklarına değinerek, "Programın verimli geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Son bir yıldır sağ kulağında işitme sorunu yaşayan 45 yaşındaki Damirbek Hayranov, "Ameliyatım Kırgızistan'da ilk kez yapıldı. Ameliyat başarılı geçti, kendimi çok iyi hissediyorum. Türk doktorlarına ve Türkiye devletine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dernek üyesi hekimlerin Oş şehrindeki doktorlara yönelik "Meme Cerrahisinde Yeni Yaklaşımlar" başlıklı seminerleri devam edecek.

Türk doktorlardan Kırgızistan'a sağlık desteği

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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