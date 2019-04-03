Son Dakika Haberleri: Türk Doktorlardan Özbek Doktorlara "Acil Servis" Eğitimi

Türk Doktorlardan Özbek Doktorlara "Acil Servis" Eğitimi

1 saat önce

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi Programı (TAEP) kapsamında Türk doktorlar tarafından Özbek doktorlara acil servis hizmetleri konusunda ders anlatılacak.

Türk Doktorlardan Özbek Doktorlara
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi Programı (TAEP) kapsamında Türk doktorlar tarafından Özbek doktorlara acil servis hizmetleri konusunda ders anlatılacak.

14 Mart Tıbbiyeliler Derneğinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'den 13 hekimin katılacağı program 6-14 Nisan'da gerçekleştirilecek. Türk doktorlar, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneğinin hazırladığı proje kapsamında, Özbek doktorlar ve Kazak-Türk Üniversitesinde tıp eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelecek.

Özbekistan'ın Taşkent ve Buhara şehirlerinde verilmesi planlanan eğitimde, acil tıp ve diğer alanlardan doktorlar görev alacak.

Türk doktorlardan oluşan heyet ayrıca Özbekistan'da faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği görüşmeleri de yapacak.

Geçen yıl mayıs ayında 14 Mart Tıbbiyeliler Derneğince düzenlenen program kapsamında Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde verilen eğitimde 100 sağlık çalışanına acil tıp konusunda ders anlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:49 Kaynak: AA

Acil Servis, Güncel
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