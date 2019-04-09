Son Dakika Haberleri: Türk Doktorlardan Özbek Meslektaşlarına Acil Tıp Semineri

Türk Doktorlardan Özbek Meslektaşlarına Acil Tıp Semineri

1 saat önce

Türk doktorlarca Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek doktorlara yönelik acil tıp eğitimi semineri başladı.

Türk Doktorlardan Özbek Meslektaşlarına Acil Tıp Semineri, System.String[]
Türk doktorlarca Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek doktorlara yönelik acil tıp eğitimi semineri başladı.


14 Mart Tıbbiyeliler Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğindeki seminer kapsamında, 13 Türk doktordan oluşan ekip Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi Programı (TAEP) çerçevesinde Taşkent Lisansüstü Tıbbi Eğitim Enstitüsünde Özbek doktorlara acil tıbbi yardım konularını anlatacak.

Programın açılında konuşan TAEP Koordinatörü Murat Aksoy, geçen sene Kazakistan'ın Türkistan şehrinde söz konusu programın ilkinin düzenlendiğini anımsatarak, bu sene de YTB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğinde programı Özbekistan'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Aksoy, Taşkent ve Buhara şehirlerinde hafta sonuna kadar gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında 200 Özbek doktora acil tıp kapasite arttırma konularının anlatılacağını belirtti.

Programla Özbekistan'da sağlık alanındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Aksoy, böylece taraflar arasındaki kadim dostluğu sağlık alanında da geliştirmeyi amaçladıklarını aktardı. Aksoy, programı gelecek sene de Kırgızistan'da gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Taşkent Lisansüstü Tıp Eğitimi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Münire Kasimova da Türkiye'nin sağlık alanında büyük bir deneyime sahip olduğunu kaydederek, söz konusu seminerin Özbek doktorlar için çok verimli olacağını umduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:47 Kaynak: AA

Taşkent, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek Şeyma'nın Sevgilisi Guido Senia'nın Paylaşımına Türk Takipçilerden Yorum Yağdı Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Lokma Rüzgarı! Ünlüler Uzun Kuyruklar Oluşturdu Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsununuz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 15:02:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Doktorlardan Özbek Meslektaşlarına Acil Tıp Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]