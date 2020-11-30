Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi... Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı - Son Dakika

Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi... Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı

30.11.2020 10:30
Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi... Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı, System.String[]

DÜNYADA ilk kez İstanbul'daki devlet hastanesinde yapılan operasyonla koronavirüsü atlatmış alıcıya yine Kovid-19 geçirmiş bir vericiden alınan böbrek nakledildi.

DÜNYADA ilk kez İstanbul'daki devlet hastanesinde yapılan operasyonla koronavirüsü atlatmış alıcıya yine Kovid-19 geçirmiş bir vericiden alınan böbrek nakledildi. 50 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yeğeni 31 yaşındaki Ceyhun Yıldırım'a böbreğini verdi. Böbrek Nakli Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, "Hastaların sağlık durumu iyi, tedavileri devam ediyor, koronavirüs organ nakline engel değil" dedi.

Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk organ nakli İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Kliniği'nde yapıldı. 50 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yeğeni 31 yaşındaki Ceyhun Yıldırım'a böbreğini verdi. Böbrek Nakli Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, "Bizler bu ameliyatla dünyada bir ilk gerçekleştirmiş olduk. İlk defa koronavirüsü atlatmış alıcıya yine koronavirüs geçirmiş bir vericiden alınan böbreği nakletmiş olduk. Bu durum bizler için çok umut verici. Çünkü koronavirüse yakalanmış olmanın hayatın sonu olmadığını gösterdik" diye konuştu.

Ameliyatın bu zamana kadar yapılan böbrek nakilleri arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Küçük, "Hastamıza yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Hastanın düzenli olarak tansiyon ilaçlarını kullanmadığı belirlendi. Böbrek yetmezliği tanısı alan hasta hastanemize nakil yapma talebinden bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle nakiller durdurulmuştu. Ancak bu sürecin uzun süreceği öngörülünce Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ameliyatların devam etmesini uygun gördü. Bizler de organ nakli için tedbirleri arttırarak ameliyatımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

"HEM ALICI HEM DE VERİCİNİN KORONA GEÇİRDİĞİ İLK VAKA"

Bu ameliyatla dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Küçük, "Hastamız organ nakli aşamasındayken hem alıcının hem de vericinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Hemen alıcı ve vericinin koronavirüs tedavileri yapıldı. Her ikisinden alınan sürüntü testi sonrası alıcı ve vericinin negatif olduğu görülünce organ naklimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız literatür araştırmalarında bu ameliyatın bir ilk olduğunu tespit ettik. Bizler için umut verici bir durum çünkü koronavirüs hastalığı geçirmiş bir hastanın yaşamına organ nakli ile devam edebileceğini de göstermiş olduk. Bir koronavirüs hastasının da böbrek alıcısı ve vericisi olabileceğini bilmemiz lazım" dedi.

"KORONAVİRÜS ORGAN NAKLİNE ENGEL DEĞİL"

Doç. Dr. Küçük, bu ameliyatın ayrıca önemli bir sonucu daha olduğunu belirterek "Önceleri böbrek yetmezliği tanısı konmuş bir hastanın bağışıklığını baskılayıp böbrek nakli yapmanın hasta için tehlikeli olacağı düşünülüyordu. Artık koronavirüs hastalarına da tedavinin ilerleyen sürecinde ihtiyaç halinde bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar veriyoruz. Bu dönemde organ bağışını durdurmanın çok da gerekli olmadığını düşünüyorum. Vatandaşlarımızda hastanelere başvurma konusunda tereddüt etmemelerini tavsiye ediyorum" diye konıuştu.

"PANDEMİ ORGAN BAĞIŞI ORANINI DÜŞÜRDÜ"

Böbrek nakli ameliyatına gören ekipten Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Dede Şit ise "Geçmiş yıllara kıyasla organ nakli oranlarımız düştü. Gerek organ bağışlayan vericilerin az olması gerekse kadavradan nakillerin azalması bu dönemde hastamızı olumsuz etkiledi. Özellikle kadavra sahiplerinin bu bağışları esirmemelerini çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir" ifadelerini kullandı.

"TAM AMELİYAT OLACAKKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDIM"

Mide rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konulduğunu belirten Ceyhun Yıldırım da (31) "Sık sık hastaneye giden biri değildim. Hastalığımı tesadüfen öğrendim. 2 ay gibi bir sürenin ardından nakil olmaya karar verdim. Tam bu esnada koronavirüse yakalandım. Bir süre koronavirüs tedavim devam etti ve atlattım. Ardından amcamın böbreğini bana vermesiyle ameliyatım gerçekleşti" dedi.

"ORGAN NAKLİ BEKLEYEN HASTALAR KORKMASIN"

Bir an önce hayatına kaldığı yerden devam etmek istediğini söyleyen Yıldırım, "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bir ağrım yok, 'koronavirüs sürecinde nakil bekleyen hastalar korkmasın, Türk hekimlerine güvensin' diyorum. Ama en önemlisi hiçbir zaman umutlarını yitirmesinler her zaman olumlu düşünmeye çalışınlar" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS BENİ BÖBREĞİMİ VERMEKTEN CAYDIRMADI"

Yeğenine yaşam umudu olduğu için mutlu olduğunu belirten Mustafa Yıldırım ise "Bizlerde herkes gibi başlarda böbrek naklinin ne olduğunu bilmiyorduk. İnsan kendi başına gelmeden ne demek olduğunu anlamıyormuş. Bu süreçte yeğenim Ceyhun için hiç düşünmeden böbreğimi vermeyi kabul ettim. Yeğenime yaşam umudu olmak beni de çok mutlu ediyor. 10 gün koronavirüs tedavisi gördüm. Bu süreçte bir kez bile böbreğimi vermekten vazgeçmedim. Vatandaşlarımız böbrek nakli konusunda bilinçsiz. Hastanelerde bir sürü nakil bekleyen insan var. Aynı zamanda vatandaşlarımız Türk hekimlerine güvenmeli çok başarılı ameliyatlar gerçekleşiyor. Bunu birebir yaşayan kişiyim" ifadelerini kullandı.


Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi... Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı
Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi... Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı
Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi... Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı
Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi... Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı

Koronavirüs, Organ Nakli, İstanbul, Türk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi... Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı - Son Dakika


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