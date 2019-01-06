Türk Doktorların Operasyonu, Avrupa Ülkelerinde Canlı İzlendi

Türkiye, savunma sanayinin ardından sağlık sektöründe de gelişmesini sürdürüyor.

Türkiye, savunma sanayinin ardından sağlık sektöründe de gelişmesini sürdürüyor. Türkiye'de üretilen yerli tıbbı cihazlar, Letonya'nın başkenti Riga'da Avrupalı doktorlara anlatıldı. Riga'da bu tıbbi cihazlarla yapılan uygulamalı operasyon da canlı yayınla Avrupa'nın birçok ülkesinde izlendi. Cumhurbaşkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yerli ve milli üretime öncelik verilmesi politikaları doğrultusunda önceden dışa bağımlı olunan ürünler artık Türkiye'de İNVAMED tarafından daha ileri teknoloji ile üretiliyor. RD Global-INVAMED tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilen tıbbi cihazlar, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, genel cerrahi ve beyin cerrahisi alanlarındaki hekimlerce de kullanılıyor. Bu cihazlar yurt dışına ithal ediliyor.



HEDEF İLK 5 İÇİNE GİRMEK



RD Global-INVAMED ile birlikte Letonya'nın başkenti Riga'ya giden Türk bilim adamları, burada Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen hekimlere eğitim verdi. Prof. Dr. Kürşat Bozkurt eşliğinde Riga'daki bir cerrahi klinikte yerli ve milli üretim tıbbi cihazlarla yapılan operasyon, diğer Avrupalı doktorlar tarafından da canlı yayınla seyredildi. Letonya ve diğer ülkelerden gelen hekimler, başarı ile gerçekleştirilen operasyonun ardından teşekkürlerini sundu.



RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, üretilen yerli ve milli ürünler üzerinde yurt dışındaki doktorlara Türk hekimleri tarafından eğitim verilmesinin aslında Türkiye'nin ulaşması gereken hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Dinç, hedeflerinin yerli ve milli inovasyonun yurt dışına tanıtılarak dünyada ilk beş içerisinde olmak olduğunu ifade etti.

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