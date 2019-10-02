Son Dakika Haberleri: - Türk Doktorlarından Suriyelilere diş sağlığı hizmeti
Son Dakika Güncel Haber

- Türk Doktorlarından Suriyelilere diş sağlığı hizmeti

23 dakika önce

- Türk Doktorlarından Suriyelilere diş sağlığı hizmetiAZEZ- İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği ve Kilis İl sağlık Müdürlüğü Halep'e bağlı Azez ilçesinde diş tedavisi gerçekleştirdi.

- Türk Doktorlarından Suriyelilere diş sağlığı hizmeti

AZEZ- İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Birliği ve Kilis İl sağlık Müdürlüğü Halep'e bağlı Azez ilçesinde diş tedavisi gerçekleştirdi.

Azez'de bulunan Azez yetimhanesi ve Azez Akıl ve Ruh Sağlığı merkezinde gerçekleşen diş taramasında belirlenen 120 yetim çocuğun ve 25 akıl hastasının diş tedavileri gerçekleştirildi. AİD ve Kilis İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle, 3 diş hekimi 1 pratisyen doktor Suriye'de 120 yetim, 25 akıl ve ruh hastalığı bulunan kişilere diş tedavisi gerçekleştirdi. Konya AİD Uluslararası Doktorlar Birliği'nden Diş Hekimi Mustafa Çağıran, "Konya AİD ailesi olarak Suriyeli kardeşlerimize yardım etmek için, basit diş tedavileri için dolgu gibi hizmetler sunmak için buraya geldik. Şu an Azez'deki akıl hastanesinde bulunan hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Çekim dolgu gibi işlemlerle halkın hizmetindeyiz. Türkiyeli doktorlar olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Burada yardım etmek için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz" dedi.

- Türk Doktorlarından Suriyelilere diş sağlığı hizmeti

Kilis, Azez, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı
Thomas Cook'un Türk turizmine borcu 350 milyon euronun üzerinde Hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı hayranlarını derinden sarstı Tuzla City'de Elvir Balic dönemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 04:05:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Türk Doktorlarından Suriyelilere diş sağlığı hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]