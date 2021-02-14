Türk doktorlarının özverili aşı çalışmasına Hollanda televizyonunda övgü - Son Dakika
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Türk doktorlarının özverili aşı çalışmasına Hollanda televizyonunda övgü

14.02.2021 10:06
Türk doktorlarının özverili aşı çalışmasına Hollanda televizyonunda övgü

Hollanda'nın ulusal kanalı RTL Nieuws, Türk doktor ve sağlık çalışanlarının kar ve coğrafi zorluklara rağmen Türkiye'nin her köşesine gidip vatandaşlara koronavirüs aşısı yapmasını haber bültenine taşıdı.

Hollanda'nın ulusal kanalı RTL Nieuws, Türk doktor ve sağlık çalışanlarının kar ve coğrafi zorluklara rağmen Türkiye'nin her köşesine gidip vatandaşlara koronavirüs aşısı yapmasını haber bültenine taşıdı. Kanal, Türk sağlık çalışanlarından övgüyle bahsetti.

Hollanda'nın ulusal ve uluslararası haber kanalı RTL Nieuws, Türkiye'ye gelerek Van'ın köylerinde sağlık çalışanlarının halka koronavirüs aşısı yapma çalışmalarını özel haber olarak görüntüledi. Gazeteci Olaf Koens tarafından Van'da çekilen görüntülerde, yoğun kar yağışı ve coğrafi zorluklara aldırmadan aşıyı 'karın içinde adeta tırmanarak' vatandaşlara ulaştıran Türk sağlık çalışanlarından övgüyle bahsedildi.

HOLLANDA'DA KIŞ SEBEBİYLE AŞI MERKEZLERİ KAPALI Yayınlanan haberde, Hollanda'da kış şartları sebebiyle bazı koronavirüs aşısı ve test merkezlerinin kapalı olduğunu ancak Türkiye'de aynı şartların geçerli olduğunu buna rağmen Türk doktorların en uzak yerleşimlere de giderek aşı yaptığı ifade edildi.  DOKTOR AYŞENUR ÖRNEK

Türk doktorlarından Doktor Ayşenur Zengin de örnek gösterilerek, her sabah aşı için özenli bir planlama yaptığı ve ekibiyle birlikte yollara düştüğü belirtilen haberde, ekibin dağlık karlı arazide yürüyerek yüksek rakımlı köylere çıktığı ve halka aşı yaptığı vurgulandı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk doktorlarının özverili aşı çalışmasına Hollanda televizyonunda övgü - Son Dakika

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