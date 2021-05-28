Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe - Son Dakika

Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe

28.05.2021 09:50
Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe, System.String[]

SAMSUN Gazi Devlet Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Suat Bolat tarafından uygulanan 'ağrısız prostat biyopsi' tekniği, uluslararası tıp dergisinde yayımlanarak, 'inflate' adlıyla tıp literatürüne girdi.

SAMSUN Gazi Devlet Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Suat Bolat tarafından uygulanan 'ağrısız prostat biyopsi' tekniği, uluslararası tıp dergisinde yayımlanarak, 'inflate' adlıyla tıp literatürüne girdi. Doktor Bolat, uygulanan teknik sayesinde, hastaların, biyopsi korkusu ve çekincelerinin ortadan kalktığını, prostat kanserinin erken teşhisine de bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Suat Bolat, hastanenin olanaklarıyla ağrısız prostat biyopsisi işlemi için yeni bir teknik geliştirdi. 2 yılda tamamlanan çalışma, uluslararası tıp dergisi International Urology and Nephrology'da yayınlanarak, 'inflate' ismiyle dünya tıp literatürüne girdi. 'İnflate' tekniğinde; hastanın kasık ve sırt bölgesine küçük elektrotlar yapıştırılıyor, bu bölgelere mikro elektrik dalgalar veriliyor. Bu sayede ağrılı işlem, beyne ve santral sinir sistemine ulaşmıyor, hasta da biyopsi işlemi sırasında ağrı hissetmiyor. En az 3 ayrı yerden lokal anestezi uygulamasını da ortadan kaldıran teknik; hastanede 250 hastaya uygulandı.

'LOKAL ANESTEZİK UYGULAMASINI YAPMIYORUZ'Uygulanan teknik sayesinde, hastaların, biyopsi korkusu ve çekincelerinin ortadan kalktığını, prostat kanserinin teşhisine de bir adım daha yaklaştıklarını belirten Dr. Bolat, "Aslında prostat biyopsisi, prostat kanserinin tanısındaki en kritik aşamadır. Hastaların genellikle yaptırmak istemediği hem ağrı hem pozisyon sebebiyle kaçındıkları bir işlemdir. Dolayısıyla bu işlemi biz ne kadar kolaylaştırırsak, bu işin de o kadar kolay olacağını düşündük. İnsan vücudundaki bazı mekanizmaları devreye sokarak bir işlem yaptık. Biyopsi, yıllardır ürolojide uygulanan bir yöntemdir. Biyopsiden önce prostatın belli noktalarına uyuşturucu lokal anestezik adını verdiğimiz maddeler enjekte ederiz ki hasta bu işlem sırasında ağrı duymasın. İşte bu yeni geliştirdiğimiz teknikte uyuşturucu lokal anestezik uygulamasını yapmadan ağrısız biyopsi yapıyoruz. Tekniğimiz artık uluslararası üroloji tekniğinde de yerini aldı" diye konuştu.'RAHAT BİR İŞLEM VE HİÇ AĞRI OLMUYOR'Mikro elektrik enerjisi kullandıklarını belirten Dr. Bolat, "Prostat bölgesinden kaynaklanan ağrıları beynin algılamasını engelliyoruz. Bu işlemle hastalar, ağrısız bir şekilde biyopsilerini yaptırıyorlar. Bu zamana kadar 250 hastamıza bu işlemi uyguladık. Bu işlemde hastanın kasık ve aşağı sırt bölgesine küçük elektrotlar yapıştırıyoruz. Bu bölgelere mikro elektrik dalgaları vererek, belden aşağısında yapılacak herhangi bir ağrılı işlemin, beyne ve santral sinir sistemine ulaşmasını engelleyen bir tekniktir. Bu yöntemin bir avantajı da şu dur; prostat biyopsisi makat bölgesinden yapılır ve kirli bir alandan vücudun steril alanına ulaştığımız bir yoldur. Dolayısıyla enfeksiyonlarla karşı karşıya gelebilir. Bu yöntemle hastalara en az 3 ayrı yerden lokal anestezi uygulamasından hastaları kurtarıyoruz. Son derece rahat bir işlem ve hiç ağrı olmuyor. Belki de prostat kanserinin teşhisi konusunda bizim en dirençli noktamız bu işlemdir" dedi. 'BUNA BİR BULUŞ DİYEBİLİRİZ'

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen de, "Dünya tıp bilimine katkıda bulunan bir çalışmaya imza atıldı. Çok mutlu ve gururluyuz. Sadece ülkemiz için değil, dünya tıbbına katkısı olan bir çalışma ve buna bir buluş diyebiliriz" ifadelerinde bulundu.


Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe
Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe
Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe
Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe
Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe
Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe
Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe
Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe
Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe
Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe

Gazi Devlet Hastanesi, Uyuşturucu, Prostat, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Türk doktorun 'ağrısız biyopsi' tekniği, tıp literatüründe - Son Dakika


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