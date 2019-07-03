Türk doktorun binlerce hayat kurtarabilecek buluşuna İngiltere'den destek

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Asiye Karakullukçu, hastaneye yattıktan yaklaşık 48 saat sonra ortaya çıkan ve erken teşhis edilmediği için her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastane enfeksiyonunu, dakikalar içerisinde...

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Asiye Karakullukçu, hastaneye yattıktan yaklaşık 48 saat sonra ortaya çıkan ve erken teşhis edilmediği için her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan hastane enfeksiyonunu, dakikalar içerisinde tespit edebilen bir biyosensör geliştirdi. Sağlık sektöründe hastaların ve doktorların en önemli sorunlarından biri olan hastane enfeksiyonlarını tespit edebilen bu buluş İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi'nden 'Leaders in Innovation Fellowships' (Yenilikçi Lider) desteğini aldı.



BİR DAMLA KAN VE BİR KAÇ DAKİKA...



Buluşu hakkında konuşan Karakullukçu "İdrar, kan, balgam gibi klinik örneklerden tespit edilen tanı süreçleri bazı durumlarda 3 güne kadar çıkabiliyor. Bu uzun süre de çoğu zaman enfeksiyonu geri döndürülemez noktaya getiriyor. Hedefimiz, geliştirdiğimiz sensör ile enfeksiyon hastalıklarının tanısı için kolayca kullanılabilen, elde taşınabilir hızlı tanı cihazı üretmek. Böylece, hastadan balgam, idrar gibi spesifik örnek almak yerine bir damla kan ile hastane enfeksiyonu olup olmadığını dakikalar içerisinde anlayabileceğiz" dedi.



İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ise, "Dünyada hastane enfeksiyonları konusunda hala Dr. Asiye Karakullukçunun geliştirdiği şekilde bir tanı cihazı yok. Bu buluş dünyada daha çok ses getirecektir" diye konuştu.

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