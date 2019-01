Türk Doktorun Geliştirdiği Efee Yöntemi Marmarisli Spor Hocalarına Tanıtıldı

Türk Doktorun geliştirdiği EFEE yöntemi Marmarisli spor hocalarına tanıtıldıMUĞLA - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Semra Ercan 1987 yılından beri üzerinde çalıştığı yöntemle zayıf kasları güçlendiren yöntem EFEE'yi Marmaris'te çalışan spor hocalarına tanıtıldı.

Türk Doktorun geliştirdiği EFEE yöntemi Marmarisli spor hocalarına tanıtıldı



MUĞLA - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Semra Ercan 1987 yılından beri üzerinde çalıştığı yöntemle zayıf kasları güçlendiren yöntem EFEE'yi Marmaris'te çalışan spor hocalarına tanıtıldı. Dünyada ilk olan yöntem yurt içinde üç yerde, yurt dışında ise New Yor'ta da kullanılıyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Semra Ercan'ın geliştirdiği egzersiz sistemi Exercise For Everyone Every Age Marmarisli spor hocalarına tanıtıldı. Dünyada benzeri olmayan EFEEisimli sistem 2009 yılında Türkiye Patent Enstitüsü tarafından patentlendi. Marmarisli spor hocaları, dünyada ilk olan zayıf kasları güçlendiren sistemi tanıtma etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Çıldır Mahallesi'nde bulunan merkeze gelen sporcular sistem hakkında Doktor Ercan'dan bilgi aldı. Amaçlarının insanları spor yapmaya ve zayıf olan kasları güçlendirmek olduğunu belirten Ercan: "EFEE egzersizlerini ilçemizdeki sporla ilgilenen bütün arkadaşlarımıza tanıtımını yaptık. Onları spor yaptırırken karşılaştıkları bazı handikapları aşmalarına yardımcı olabileceğiz. Birlikte ne kadar çok insanı sporun içine çekebileceğiz, ne kadar çok insanı sağlıklı yaşama yönlendirebileceğiz konularında bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye!

Brezilya'dan Getirttiği Özel Yumurta ile Dünyanın En Büyük Tavuğunu Yetiştirdi! Şimdi Paraya Para Demiyor

Uyuşturucu Tacirlerinin Akılalmaz Oyunları

Denis Shapovalov'u 3-1 Yenen Novak Djokovic, Adını 4. Tura Yazdırdı