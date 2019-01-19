Son Dakika Haberleri: Türk Doktorun Geliştirdiği Efee Yöntemi Marmarisli Spor Hocalarına Tanıtıldı

Türk Doktorun Geliştirdiği Efee Yöntemi Marmarisli Spor Hocalarına Tanıtıldı

34 dakika önce

Türk Doktorun geliştirdiği EFEE yöntemi Marmarisli spor hocalarına tanıtıldıMUĞLA - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Semra Ercan 1987 yılından beri üzerinde çalıştığı yöntemle zayıf kasları güçlendiren yöntem EFEE'yi Marmaris'te çalışan spor hocalarına tanıtıldı.

Türk Doktorun geliştirdiği EFEE yöntemi Marmarisli spor hocalarına tanıtıldı

MUĞLA - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Semra Ercan 1987 yılından beri üzerinde çalıştığı yöntemle zayıf kasları güçlendiren yöntem EFEE'yi Marmaris'te çalışan spor hocalarına tanıtıldı. Dünyada ilk olan yöntem yurt içinde üç yerde, yurt dışında ise New Yor'ta da kullanılıyor.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Semra Ercan'ın geliştirdiği egzersiz sistemi Exercise For Everyone Every Age Marmarisli spor hocalarına tanıtıldı. Dünyada benzeri olmayan EFEEisimli sistem 2009 yılında Türkiye Patent Enstitüsü tarafından patentlendi. Marmarisli spor hocaları, dünyada ilk olan zayıf kasları güçlendiren sistemi tanıtma etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Çıldır Mahallesi'nde bulunan merkeze gelen sporcular sistem hakkında Doktor Ercan'dan bilgi aldı. Amaçlarının insanları spor yapmaya ve zayıf olan kasları güçlendirmek olduğunu belirten Ercan: "EFEE egzersizlerini ilçemizdeki sporla ilgilenen bütün arkadaşlarımıza tanıtımını yaptık. Onları spor yaptırırken karşılaştıkları bazı handikapları aşmalarına yardımcı olabileceğiz. Birlikte ne kadar çok insanı sporun içine çekebileceğiz, ne kadar çok insanı sağlıklı yaşama yönlendirebileceğiz konularında bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Yerel
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