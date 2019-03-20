Türk Domatesleri Ukrayna'ya Alınmadı

Türkiye'den yüklenen 17 ton domates, güve tehlikesi nedeniyle Ukrayna'ya alınmadı.

Türkiye'den yüklenen 17 ton domates, güve tehlikesi nedeniyle Ukrayna'ya alınmadı.



Ukrayna Gıda ve Tüketici Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye menşeili 17 ton domatesi taşıyan tırın "Güney Amerika güvesi" bulunması sebebiyle ülkeye alınmadığı bildirildi. Vastoçniy (Podcnejniki) sınır kapısından içeri alınmayan Türk tırı, yapılan işlemlerin ardından Türkiye'ye geri gönderildi.



Güney Amerika güvesi nedir?



Latince "Tuta absoluta Meyr" olarak bilinen Güney Amerika güvesi koyu renkte olup, üzerinde siyah lekeler bulunuyor. Bu güve türü genellikle domates, patlıcan, biber ve patates gibi sebzelerde bulunuyor. 13 kez yumurtlama yapabilen ve her seferinde 260 adete kadar yumurta bırakabilen bu güve türü, insan sağlığı için oldukça zararlı. - KİEV

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