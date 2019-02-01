Son Dakika Haberleri: Türk Donanması, Hollandalı Askerlerin Yardım Talebine Kayıtsız Kalmadı

Türk Donanması, Hollandalı Askerlerin Yardım Talebine Kayıtsız Kalmadı

58 dakika önce

NATO Daimi Deniz Grubu-2 Komuta Kontrol gemisi olan Hollanda'ya ait HNMLS Evertsen Fırkateyninde görevli iki personelin yardımına Türk Deniz Kuvvetleri yetişti.

Türk Donanması, Hollandalı Askerlerin Yardım Talebine Kayıtsız Kalmadı, System.String[]
NATO Daimi Deniz Grubu-2 Komuta Kontrol gemisi olan Hollanda'ya ait HNMLS Evertsen Fırkateyninde görevli iki personelin yardımına Türk Deniz Kuvvetleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, ? Kıbrıs Adası'nın güneyinde NATO Daimi Deniz Grubu-2'de görev alan HNLMS EVERTSEN Fırkateyninde görevli personel, ocak ayının sonunda Hollanda'daki yakınının vefat ettiği haberi üzerine ülkesine dönmek istedi.

Bunun için de fırkateyn komutanı vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yardım talebinde bulunuldu. ?Yardım talebinin ardından harekete geçen Türk Donanması, hızlı bir planlamayla aynı gün içerisinde HNMLS Evertsen'de görevli personeli Antalya Limanı'na ulaştırarak ülkesine dönmesini sağladı.

Aynı fırkateynde birkaç gün sonra yaşanan benzer bir olayda da Hollandalı denizci askerin önce Mersin Limanı'na gitmesine, ardından ülkesine dönmesine yardımcı olundu.

?HNLMS Evertsen Fırkateyni'nin Kıbrıs Adası'nın güneyinden 407 kilometre uzaklıktaki Antalya Limanı'na personelini transfer ettirmek istemesi, çevre denizlerde herhangi bir yardıma ihtiyaç duyulduğunda ilk başvurulan adresin Türk Deniz Kuvvetleri olduğu ve Türkiye'nin müttefikleri tarafından fırtınalarda güvenilir bir liman olarak görüldüğünün ispatı olarak nitelendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra'da Türk Gencinin Öldürülmesine 3 Tutuklama ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı

Son Dakika! Bakan Albayrak'tan IMF İddiasına Sert Yanıt İmamoğlu'na "Sana Kafa Atmak İstiyorum" Diyen Vatandaşın Gündeme Getirdiği İntiharla İlgili Belediyeden Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 13:50:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Donanması, Hollandalı Askerlerin Yardım Talebine Kayıtsız Kalmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]