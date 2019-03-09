Son Dakika Haberleri: Türk donanması tarihi geleneği yaşatıyor

Türk donanması tarihi geleneği yaşatıyor

1 saat önce

Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın sonunda Türk Deniz Kuvvetlerince yeniden başlatıldı.

Türk donanması tarihi geleneği yaşatıyor, System.String[]
Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın sonunda Türk Deniz Kuvvetlerince yeniden başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:40 

Ekonomi
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