Türk donanmasına taze kan - Son Dakika

Türk donanmasına taze kan
Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 14 Subay ve 20 Astsubay donanma saflarına katıldı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 14 Subay ve 20 Astsubay donanma saflarına katıldı.
Her yıl Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen görkemli törenle mezun olan subay ve astsubaylar için bu yıl pandemi nedeniyle sade bir mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Ailelerin ve basının davet edilmediği mezuniyet töreninde mezun olacak subay ve astsubaylar sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak geçiş töreni gerçekleştirdi. Ardından dönem birincisi mezun olan subay ve astsubaylar adına bir konuşma yaparak dönem kütüğüne plaket çaktı. Mezun olan 14 Subay ve 20 Astsubay diplomalarını ise Yalova Garnizon Tuğamiral Semih Ozangüç'ten aldılar. - YALOVA
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