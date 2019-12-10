Son Dakika Haberleri: Türk döner üreticilerinden İdlib'de iki ton döner ikramı
Son Dakika Güncel Türk döner üreticilerinden İdlib'de iki ton döner ikramı - Son Dakika

Türk döner üreticilerinden İdlib'de iki ton döner ikramı

6 saat önce

Türkiye Döner Üreticileri Birliği (DÜBİDER) tarafından, İdlib'deki kamplarda bulunan mültecilere insani yardım malzemeleri ile iki ton hazır pişmiş döner dağıtıldı.

Türk döner üreticilerinden İdlib'de iki ton döner ikramı, System.String[]

Türkiye Döner Üreticileri Birliği (DÜBİDER) tarafından, İdlib'deki kamplarda bulunan mültecilere insani yardım malzemeleri ile iki ton hazır pişmiş döner dağıtıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, DÜBİDER, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kurduğu gözlem noktaları sayesinde nefes alan İdlib'deki mültecilere gıda yardımı ulaştırdı.

Gözlem noktaları üzerinden mülteci kamplarına ulaşan DÜBİDER Genel Başkanı Mehmet Mercan önderliğinde birlik üyeleri, Türk döner üreticileri tarafından paketlenen 2 ton hazır pişmiş döneri burada başta çocuklar olmak üzere tüm mültecilere ikram etti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan DÜBİDER Genel Başkan Vekili Muhammet Nezif Emek, Türkiye'nin 4,5 milyon mülteciye kapılarını açarak insanlık tarihinin en büyük göç hareketinde büyük bir sınav verdiğini vurguladı.Türkiye'nin, 9 yıldır terör örgütlerinin cirit attığı ve yöneticilerinin zalimleştiği Suriye halkının her platformda yanında olduğunu anlatan Emek, Türkiye'nin, Suriye'de insanlığın yüz akı olduğunu bildirdi.

"Yardım faaliyetlerine devam edeceğiz"

Emek, TSK, AFAD, Kızılay gibi kurumlar başta olmak üzere yüzlerce STK, kurum ve kuruluşun Suriye'de insani felaketin büyümesini engellemek için yıllardır çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük mücadelede Türkiye'nin döner üreticileri olarak biz de üzerimize düşeni yapmak istedik. Üyelerimizden topladığımız insani yardım malzemeleri ve gıda maddelerini İdlib'de çatışma ortamını da göz önüne alarak dağıttık. İdlib'den uzaklaşmaya çalıştığımız sırada Suriye rejim güçlerine bağlı uçakların şehri bombalandığını haber aldık. İdlib başta olmak üzere, mülteci kamplarında yardım faaliyetlerine devam edeceğiz."

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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