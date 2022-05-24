Türk dönerinin "Geleneksel Ürün Adı" tescili için AB Komisyonuna başvuruldu - Son Dakika
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Türk dönerinin "Geleneksel Ürün Adı" tescili için AB Komisyonuna başvuruldu

24.05.2022 10:34
Türk dönerinin "Geleneksel Ürün Adı" tescili için AB Komisyonuna başvuruldu

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), Türk dönerinin "Geleneksel Ürün Adı" tescili için Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna başvuru yaptı.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), Türk dönerinin "Geleneksel Ürün Adı" tescili için Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna başvuru yaptı.

UDOFED'in açıklamasında görüşlerine yer verilen Genel Başkan Mehmet Mercan, dönerin 1500'lü yılların başından bu yana Türk topraklarında üretimi ve tüketimi gerçekleşen geleneksel bir ürün olduğunu belirtti.

Türkiye'de dikey olarak pişirilen dönerin yazma eserlerde 1546 yılının tarihlendirildiği aktaran Mercan, Selçuklu ve Osmanlı döneminde ticaret yollarında kurulan kervanlarda da görülen dönerin, bugüne dek Türkiye'de korunduğunu ve buradan dünyaya yayıldığını anlattı.

Mercan, sevilerek tüketilen dönerin, dünyada önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

UDOFED'in, dönerin ülke ve dünya genelinde temsilini sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalar arasında dönerin tescilinin önemli bir adım olduğunu vurgulayan Mercan, ayrıca dönerin 2021'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne kaydedildiğini aktardı.

Dönerin 9 Aralık 2021'de "Geleneksel Ürün Adı" olarak da tescil edildiğini belirten Mercan, şunları kaydetti:

"Dönerin ülke ekonomisine öngörülen katkısı yüzde 20 ihracat ile birlikte yaklaşık 100 milyar liradır. Halihazırda ülkemizde 100 binden fazla işletme ve 1 milyon çalışanı olan bu önemli ürünün ülkemizde 'Geleneksel Ürün Adı' tescili bizim için ayrıca bir başlangıç adımı olmuş, AB Komisyonunda da 'Geleneksel Ürün Adı' tescili için başvurusu yapılmıştır. Ayrıca AB Komisyonuna 'Geleneksel Ürün Adı' olarak ülkemizden ilk başvurunun döner olduğunun altını çizmek isteriz."

"Geleneksel ürünlerin envanterinin oluşturulması önemli"

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Danışmanı Huriye Özener de asırlardır Anadolu topraklarında var olan dönerin "TSG-TR-02843" referans numarasıyla AB Komisyonuna "Geleneksel Ürün Adı" tescili için başvurusunun yapıldığını bildirdi.

Türkiye'de coğrafi işaretli ürün başvurularıyla bir envanter oluşturulurken, geleneksel ürünler için de aynı hassasiyetin gösterilmesinin önemine vurgu yapan Özener, şunları kaydetti:

"Gerek ülkemizde gerekse AB Komisyonunda tescili için başvurusu yapılacak geleneksel ürünlerin envanterinin oluşturulması önem arz etmektedir. Dolayısıyla ülkemizden ilk geleneksel ürün adı olarak dönerin AB Komisyonuna tescili için başvurusunun, asırlardır Anadolu topraklarında var olan diğer geleneksel ürünlerimiz için öncülük etmesini diliyor ve bu kıymetli ürünlerimizin hikayeleriyle birlikte gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımıza devam edeceğimizi ayrıca belirtmek istiyoruz."

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Kaynak: AA

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