Türk Düğün Konvoyu Meclis Gündeminde
1 saat önce
ALMANYA'NIN Düseseldorf şehrinde geçen hafta Türk olduğu belirlenen düğün konvoyunda bulunan 10 kişi Porsche ve Audi gibi lüks ve spor otomobillerle otobanda durmuş, trafiğin akışını engellemişti.
ALMANYA'NIN Düseseldorf şehrinde geçen hafta Türk olduğu belirlenen düğün konvoyunda bulunan 10 kişi Porsche
ve Audi
gibi lüks ve spor otomobillerle otobanda durmuş, trafiğin akışını engellemişti. Otobanda fotoğraf çektiren grup, lüks otomobilleriyle patinaj da çekmişti. Polisin olay yerine gelmesinden sonra ise otomobillerini gazlayıp kaçmışlardı.
10 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Meclis gündemine taşınan konuyla ilgili komisyona bilgi veren KRV Eyalet İçişleri Bakanı
Herbert Reul, yedi kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi. Üç kişinin kimlik bilgisinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü de kaydeden Bakan, tüm otomobillerin plakalarının belirlendiğini belirtti. Öte yandan Düsseldorf
polisi de yaptığı açıklamada olaya karışanlar hakkında trafiği engelleme ve başkalarına müdahaleden soruşturmanın yürüdüğünü duyurdu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:49
Siyasi Parti Bayraklarıyla Türk Bayrakları Çöpe Atıldı
Düğünü İçin 1978 Model Otomobili Limuzine Dönüştürdü
61 Yaşındaki Zerrin Özer, Düğün Detaylarını Açıkladı
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı