Son Dakika Haberleri: Türk Düğün Konvoyu Meclis Gündeminde

Türk Düğün Konvoyu Meclis Gündeminde

1 saat önce

ALMANYA'NIN Düseseldorf şehrinde geçen hafta Türk olduğu belirlenen düğün konvoyunda bulunan 10 kişi Porsche ve Audi gibi lüks ve spor otomobillerle otobanda durmuş, trafiğin akışını engellemişti.

Türk Düğün Konvoyu Meclis Gündeminde, System.String[]
ALMANYA'NIN Düseseldorf şehrinde geçen hafta Türk olduğu belirlenen düğün konvoyunda bulunan 10 kişi Porsche ve Audi gibi lüks ve spor otomobillerle otobanda durmuş, trafiğin akışını engellemişti. Otobanda fotoğraf çektiren grup, lüks otomobilleriyle patinaj da çekmişti. Polisin olay yerine gelmesinden sonra ise otomobillerini gazlayıp kaçmışlardı.

10 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Meclis gündemine taşınan konuyla ilgili komisyona bilgi veren KRV Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul, yedi kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi. Üç kişinin kimlik bilgisinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü de kaydeden Bakan, tüm otomobillerin plakalarının belirlendiğini belirtti. Öte yandan Düsseldorf polisi de yaptığı açıklamada olaya karışanlar hakkında trafiği engelleme ve başkalarına müdahaleden soruşturmanın yürüdüğünü duyurdu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:49 

Audi, Porsche, Güncel
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