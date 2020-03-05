Türk dünyası başkentte uluslararası bilim ve kültür şenliğinde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk dünyası başkentte uluslararası bilim ve kültür şenliğinde buluştu - Son Dakika

Türk dünyası başkentte uluslararası bilim ve kültür şenliğinde buluştu

6 saat önce

Türk Dünyası Çocuk Vakfı (TDÇV) tarafından Ankara Valiliğin himayesinde, Altındağ Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, başladı.

Türk dünyası başkentte uluslararası bilim ve kültür şenliğinde buluştu, System.String[]

Türk Dünyası Çocuk Vakfı (TDÇV) tarafından Ankara Valiliğin himayesinde, Altındağ Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, başladı.

Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 21 ülkeden 90 projenin sergisi yer alıyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığı bir dönemde Türk dünyasının, sembolik de olsa projeleriyle, ilim ve fen yolunda attığı adımlarla bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Şenliğin, Türk dünyasının birlik beraberliğini dünyaya göstereceğini belirten Şahin, projelerini sergileyen çocukların, gelecekte daha profesyonelce, çok daha ileri teknolojileri üreten bir nesil olacağına inandığını dile getirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk dünyasının, köklerinden kopmadan eğitim ve bilimle yükseleceğini ifade ederek, kurucu genel başkanları merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, "Bir elinde bilgisayar, bir elinde de Kuran'ı Kerim olan bir Müslüman Türk gençliği" hedeflediğini aktardı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da etkinlikle bir araya gelen Türk dünyasının, birlik ve beraberlik içinde ve ortak değerler noktasında hareket ettiğini dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri sundu.

Buluş ve yeni icatlar yarışmasına yapılan başvurular arasından seçilen toplam 90 proje, 5-7 Mart'ta Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda sergilenecek.

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:20 Kaynak: AA
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