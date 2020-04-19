Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay: "Belediyelerin her türlü desteği hayati önemde"

KONYA - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs nedeniyle Türk dünyası ve dünya belediyelerine seslendi.

Dünya insanlığının aynı zorlukları yaşadığı kritik bir süreçten geçildiğini dile getiren Başkan Altay, ortaya çıkan bu beklenmedik durum karşısında yalnızca ülkelerin değil şehirlerin de önceliklerinin değiştiğini söyledi.

Türkiye'nin bu süreçte aldığı önlemler ve kriz yönetimi ile dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Biz de Konya olarak salgın ile mücadeleyi etkin şekilde yürütüyoruz. Başta toplu ulaşım araçları olmak üzere topluma açık alanlarda sürekli dezenfeksiyon yapıyor. Meslek Edindirme Kurslarımızda ürettiğimiz maskeleri günde 50 bin yolcumuza toplu ulaşım araçlarında ücretsiz dağıtıyoruz. Bu süreçten etkilenen esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza çok önemli sosyal destek sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası da bu anlamda beraberliğimiz için önemli bir adım olmuştur" diye konuştu.

"Belediyelerin her türlü desteği hayati önemde"

Yerel yönetimlerin merkezi hükümetle koordinasyonu ve işbirliğinin bu süreci daha kolay atlatabilmek için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Bu durumdan etkilenen insanların başvuracağı ilk temas noktası yerel yönetimlerdir. Belediyelerin süreçten etkilenenlere her türlü desteği hayati önem taşıyor" dedi.

Dünyadaki tüm şehirlerin aynı süreçten geçip aynı zorlukları yaşadığını belirten Başkan Altay, "Şehirlerin yaptığı çalışmalar birbirlerine yol gösterici olacak ve bu süreçten hep birlikte güçlenerek çıkmamızı sağlayacaktır. Lütfen evde kalalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Moral ve motivasyonumuzu üst seviyede tutalım. Bu kötü günleri, el ele vererek en kısa sürede atlatacağımızı unutmayalım" ifadelerini kullandı.