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Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay, birliğin yönetim kurulu toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay, birliğin yönetim kurulu toplantısında konuştu Açıklaması

30.07.2021 18:28
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay, birliğin yönetim kurulu toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, orman yangınlarına ilişkin, "İnşallah biz de TDBB Yönetim Kurulu olarak yanan ormanların yeniden ihyası konusunda bir inisiyatif alacağız.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, orman yangınlarına ilişkin, "İnşallah biz de TDBB Yönetim Kurulu olarak yanan ormanların yeniden ihyası konusunda bir inisiyatif alacağız. Türk Dünyası belediyeleri olarak ormanların yeniden canlanması için 150 bin fidan bağışlayarak yangın bölgesinde bir hatıra ormanı oluşturacağız." dedi.

Altay'ın başkanlığını yürüttüğü 30 ülkeden 1183 üyesi bulunan TDBB'nin yönetim kurulu toplantısı, Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Altay, TDBB'nin 30 farklı ülkeden belediyeyi içinde barındıran Türkiye'nin tek uluslararası birliği olduğunu belirtti.

TDBB olarak salgın sonrasındaki ilk yurt dışı ziyaretinin Bosna Hersek'e gerçekleştirildiğini aktaran Altay, şöyle devam etti:

"TDBB olarak kardeş Bosna Hersek'in yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC'yi ziyaret ettik. TDBB olarak Azerbaycan'ın Karabağ zaferini de yeniden kutluyoruz. Azerbaycan ile kardeşliğimiz her daim devam edecek."

Altay, salgınla mücadelede aşı konusunun önemine değinerek, "Normalleşmeye geçtik ama 20 milyonun üzerinde insanımız henüz aşı olmadı. Buradan TDBB olarak hem Türkiye'de hem gönül coğrafyamızda insanların aşı konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Milli aşımızda da sona geldik, inşallah gönül coğrafyamızdaki ülkelerin aşıya erişimi konusunda da Türkiye önemli bir çalışma yürütecek." değerlendirmesini yaptı.

Türk Dünyası belediyelerinde 150 bin fidan bağışı

Türkiye'de çok büyük bir yangın felaketi yaşandığını, Manavgat'ta, Marmaris'te, Bodrum'da ve başka bölgelerde çıkan yangınlarla ciddi mücadele verildiğine dikkati çeken Altay, şunları ifade etti:

"Buralarda yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Belediyelerimiz, şu anda orada yoğun bir söndürme çalışması yürütüyor. İnşallah biz de TDBB Yönetim Kurulu olarak yanan ormanların yeniden ihyası konusunda bir inisiyatif alacağız. Türk Dünyası belediyeleri olarak ormanların yeniden canlanması için 150 bin fidan bağışlayarak yangın bölgesinde bir hatıra ormanı oluşturacağız inşallah. Tabii çeşitli terör söylentileri ve bağlantıları konuşuluyor, buradan bunu da kınıyoruz. Hangi canlıya zarar verilirse verilsin bu insafsızlıktır. Çevre diye her gün sosyal medyada gündem edenlerin bu konuda sessiz olmalarının da buradan altını çiziyoruz ama terörün her türlüsüyle Türkiye Cumhuriyeti mücadele edecek ve başarılı olacaktır. Orada görev alan herkese başarılar diliyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da "TDDB bizim için bir gurur tablosu, onur tablosu, sizlerle olmaktan çok memnunum. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda bize dayatılan hiçbir algıyı, yanlışı kabul etmediğimizin, tam tersine doğru işlerimizi dünyaya iyi bir şekilde gösterebileceğimizin farkındayız." dedi.

Toplantıda söz alan Azerbaycan Nerimanov Belediye Başkanı Tamraz Taghiyev ise Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde saygıyla eğildiğini belirterek, "30 yıldır içimizde yara olan Karabağ'ı siz kardeşlerimizle kurtardık. Türkiye büyük devlettir, Türkiye Karabağ muharebesinde dünyaya gösterdi ki; Türkiye yenilmez. Türkiye gibi gardaşımız olduğu için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kapalı Maraş açılımında gösterdiği katkı nedeniyle teşekkür etti.

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları kapsamında kentte bulunan ve toplantıya katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise TDBB kimliğiyle bütün belediyeleri bu coğrafyada hizmet alışverişinde bulunmaya davet etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türkiye, Konya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay, birliğin yönetim kurulu toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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