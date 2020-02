Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Bosna Hersek arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Bosna Hersek Federasyonu arasında kültürel mirasın korunması başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal alanlarda iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

TDBB'nin, 30 ülkeden 1170 belediyenin üye olduğu uluslararası bir birlik olduğunu anımsatan Altay, birliğin genel olarak dost ve kardeş ülkelerle birlik beraberliğin, kardeşlik ruhunun arttırılması yönünde çalıştığını söyledi.

Birliğin, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra belediye tecrübelerinin aktarılması misyonuna sahip olduğuna işaret eden Altay, "Birliğimizin arasında Filistinli belediyeler de var. Bugünlerde kardeşlerimiz çok büyük bir sıkıntı içerisindeler. Yüzyılın anlaşması adı altında bir işgal hareketi onlara dayatılmaya çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Kudüs, Filistin kırmızı çizgimizdir. Filistinli üyeleri olan uluslararası birlik olarak bu konudaki kanaatimizi ifade ediyoruz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir. Kudüs Müslümanlarındır, Filistinlilerindir ve İsrail'in, bu yıkıcı, Amerika destekli hareketinden bir an önce vazgeçmesi, bölgede tekrar barışın hakim olması için önemlidir." şeklinde konuştu.

Altay, TDBB olarak Filistinli üye belediyelere olan desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

"Bosna Hersek'te sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz"

Bosna Hersek'in, birliğin en aktif faaliyet yürüttüğü ülkelerden olduğunu ifade eden Altay, birlik olarak Bosna Hersek'te, Türkçe sınıfları açtıklarını ve açmaya devam edeceklerini belirtti.

Bosna Hersek Federasyonu Göçmen ve Sığınmacılar Bakanı Edin Ramic ile iyi niyet protokolü imzaladıklarını aktaran Altay, "Protokol çerçevesinde, dost ve kardeş ülkemiz, gönül coğrafyamızın en önemli merkezlerinden birisi olan Bosna Hersek'te sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Bosna Hersek Federasyonu Göçmen ve Sığınmacılar Bakanı Ramic de ülkede daha önce yapılan projelerden bahsederek, tüm zorluklara rağmen desteklerini esirgemeyen belediyelere teşekkürlerini iletti.

Bakanlık olarak mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin, evlerine döndürülmesi için çalıştıklarını aktaran Ramic, TDBB ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Sakarya, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilecek"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de toplantıya ev sahipliği yapmanın, kendilerini gururlandırdığını belirterek, katılımcılara şehrin tarihi, kültürel, ekonomik ve turizm yapısı hakkında bilgi verdi.

Belediye faaliyetleri hakkında sunum yapan Yüce, kentin Türk Dünyası Kültür Başkenti seçileceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Altay ve Ramic arasında, iş birliği ve tecrübe aktarımını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

TDBB yönetim kurulu toplantısı, basına kapalı devam etti.