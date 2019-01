Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin son dönem toplantısı Ümraniye'de gerçekleştirildi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin son dönem toplantısı Ümraniye 'de gerçekleştirildiİSTANBUL - Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin seçimlerden önceki son dönem toplantısı Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.ı Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 31 Mart yerel seçimlerinden önceki son dönem toplantısı Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Hilton Otel'de yapılan toplantıda Türk Dünyası'nın sorun ve beklentileri konuşuldu. Toplantıya Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve farklı ülkelerden belediye başkanları katıldı. Toplantı sonunda Başkan Can tarafından katılımcı belediye başkanlarına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı." Finali Ümraniye'de yaptık "Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle bu toplantının dönemin son toplantısı olduğunu söyleyen ve finali Ümraniye'de yaptıklarını belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can " 3 ayda bir yönetim kurulu toplantısı yapılıyor. Bizde yönetim kurulu üyesiyiz. Her toplantıyı da yönetim kurulundaki üye arkadaşların belediyelerinin bulunduğu il ya da ilçede yapıyorlar. Bu bir gelenek oldu. Bu ay ki toplantıyı da Ümraniye Belediyesi olarak biz organize ettik. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin gerek Türkiye içinden gerekse Türkiye dışından, Orta Asya 'dan ve Balkanlar'dan yönetim kurulu üyeleri var. Hatta Kıbrıs 'tan yönetim kurulu üyeleri var. Bütün bu misafirleri Ümraniye'mizde ağırlamaktan ve onları Ümraniye'de şeref misafiri yapmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Dönem itibariyle Nisan ayında seçim olduğu için bu toplantı bu dönemin son toplantısı olmuş oldu. Finali de Ümraniye'de yapmış olduk " diye konuştu.Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantılarıyla, Türk Dünyası arasındaki ortak kültür ve medeniyet mirasını temel alarak belediyeler arasında dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarını sağlamak ve yönetimlerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanması amaçlanıyor.