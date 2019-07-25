Türk Dünyası Belediyeler Birliği Toplantısı Balıkesir'de yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yapılan toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Arnavutluk, Bosna Hersek, ve Kuzey Makedonya'dan belediyelerin de yer aldığı 30 ülkeden bin 170 üye katıldı.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay yaptığı konuşmada, belediyelerin sorunlarını tespit ederek ortak çözümler üretmek adına birlik faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Atay, yönetim kuruluda Türkiye dahil 11 ülkeden belediyelerin bulunduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı artırarak yeni çözümler bulmayı hedefliyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ülkemize ve tüm coğrafyaya örnek hizmetler yapacağına eminiz." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in doğal güzelliklerinin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Balıkesir, doğal ürünleriyle, organik tarımıyla, sütüyle, peyniriyle ve sanayisiyle kendi kendine yetebilen bir şehirdir. İnşallah bu toplantıda alacağımız kararlar, yapacağımız istişareler, memleketimiz dünyamız için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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