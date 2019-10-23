Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı KKTC'de yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Türkiye, KKTC, Kuzey Makedonya, Moldova, Kırgızistan, Bosna Hersek'ten TDBB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Büyükelçi Başçeri, TDBB'nin yeni yönetim kurulunun ilk yurt dışı toplantısını KKTC'de yapıyor olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

"TDBB'nin faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi olarak büyük bir gurur ve iftiharla takip ediyorum, takip ediyoruz." diyen Başçeri, Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki tüm belediyelerin birbiriyle bağlantılarını pekiştirmelerini temenni ettiklerini belirtti.

Başçeri, "KKTC'deki belediyelerin de bu gönül coğrafyasındaki belediyelerle, başta Anadolu olmak üzere tüm gönül coğrafyamızdaki belediyelerle ilişkilerini geliştirmeleri KKTC'nin görünürlüğünün ortaya konması açısında da önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Belediyelerin kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediklerini vurgulayan Başçeri, sadece Anadolu ve Türkiye'deki belediyelerle değil diğer ülkelerdeki belediyelerle de kurulacak yakın ilişkilerin, KKTC'nin gerçeklerinin o şehir ve bölgelerde tanıtılması açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışından gelen belediye başkanlarıyla KKTC'de bulunmanın, kendileri için gurur verici olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, "TDBB'nin kurulduğu günden beri her seçimden sonra ilk yurt dışı toplantılarını KKTC'de yapıyor olmasının, KKTC'ye bu kurumsal yapının içinde olabilmesi için ne kadar önem verildiğini gösteriyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, KKTC'nin büyük bir milli mücadele sonrasında kurulan bir devlet olduğunu ve bir kurumsallaşma sürecini yaşadığını, kurulduğu günden bu yana KKTC'li belediye başkanlarını içine kattığını ve onlara moral verdiğini, belediyelerin vizyonlarının gelişmesinde de katkı yaptığını anlattı.

"TDBB kültürel mirası korumak amacıyla kurulmuş bir birliktir"

TDBB Başkanı Altay, kurumun temellerinin 2000'de atıldığına ve 2003'te fiilen hayatına başladığına değinerek, birliğin 30 ülkeden bin 170 belediye üyesi olduğuna vurgu yaptı.

Altay, "TDBB, Türkiye'nin gönül coğrafyasında bulunan ülkelerdeki şehirlerimizin ortak kültürel mirasına sahip çıkarak, belediyeler arasında iş birliğini artırmak, kültürel mirası korumak ve kent sorunlarına yeni çözümler üretmek amacıyla kurulmuş bir birliktir." ifadelerini kullandı.

TDBB yönetiminin 11 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşturulduğunun altını çizen Altay, birliğin özellikle tecrübe paylaşımı programları ve belediyeler arasındaki kardeş ilişkilerin artırılması için önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar da uzun yıllar TDBB Yönetim Kurulunda görev yaptığını hatırlatarak, TDBB'nin KKTC belediyeleriyle ilgili çalışmalarını artıracağı bir döneme girdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı basına kapalı devam etti.