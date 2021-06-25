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Türk Dünyası Belediyeler Birliğince bastırılan iki kitap Saraybosna'da tanıtıldı - Son Dakika

Türk Dünyası Belediyeler Birliğince bastırılan iki kitap Saraybosna'da tanıtıldı

25.06.2021 19:33
Türk Dünyası Belediyeler Birliğince bastırılan iki kitap Saraybosna'da tanıtıldı, System.String[]

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından bastırılan "Bosna Hersek'te Mezar Taşları" ve "Türkiye'nin Bosna Hersek ve Sancak'taki Yumuşak Gücü ve Kamu Diplomasisi" kitaplarının tanıtımı yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından bastırılan "Bosna Hersek'te Mezar Taşları" ve " Türkiye'nin Bosna Hersek ve Sancak'taki Yumuşak Gücü ve Kamu Diplomasisi" kitaplarının tanıtımı yapıldı.

Başkentteki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) gerçekleştirilen tanıtım programına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile TDBB İcra Kurulu heyeti katıldı.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, yaptığı açıklamada, 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan TDBB'nin, 30 ülkeden 1200'e yakın üye belediyesi bulunan bir kuruluş olduğunu anlattı.

Bugün iki önemli kitabın tanıtımını yaptıklarını belirten Solak, "Bu kitaplardan bir tanesi 'Bosna Hersek'te Mezar Taşları' adını taşıyor. Bosna Hersek'te tarihsel niteliği olan mezar taşlarını Nihad Klincevic derledi, fotoğrafladı, tarihçesini, özelliklerini yazdı. TDBB de bu kitabı Boşnakça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde bastı." diye konuştu.

Tanıtımı yapılan bir diğer kitabın da "Türkiye'nin Bosna Hersek ve Sancak'taki Yumuşak Gücü ve Kamu Diplomasisi" olduğuna işaret eden Solak, "Bu, Türkiye'de Boşnak bir araştırmacı tarafından yapılmış bir doktora tezi. Bunu da yine TDBB yayımladı." dedi.

Kitapların Bosna Hersek'in entelektüel hayatına katkı sağlayacağını umduğunu söyleyen Solak, "Mezar taşları bir ülkenin tapu senetleri gibidir çünkü tarihsel geçmişi yüzyıllara dayanan mezar taşları var. Bunların bir envanterinin çıkarılmış olması, fotoğraflanmış olması ve farklı dillerde uluslararası camiaya iletilmiş olmasını önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin Bosna Hersek ve Sancak'taki Yumuşak Gücü ve Kamu Diplomasisi" kitabında Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerinin son yirmi yılının ele alındığını kaydeden Solak, İngilizce basılan kitabın geniş bir okuyucu kitlesine ulaşacağını sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin Bosna Hersek ve Sancak'taki Yumuşak Gücü ve Kamu Diplomasisi" kitabının yazarı Dr. Jahja Muhasilovic de söz konusu kitabın özellikle bölgede oldukça belirgin olan yumuşak gücü ele alması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Bosna Hersek'te Mezar Taşları" kitabının yazarı Nihad Klincevic de eserin uzun yıllar süren araştırmalar sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Her mezar taşının kendi evrensel bir hikayesi vardır ve bu hikaye yalnızca gömülen kişinin kişiliğiyle ilgili değildir." değerlendirmesinde bulundu.

IUS'ta mezuniyet töreni düzenlendi

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım da IUS'ta iki programı bir arada yürüttüklerini kaydederek, "Mezuniyet törenimiz var, bir de TDBB'nin kitap tanıtım programı var. TDBB, burada birçok çalışmaya imza atacak, bunu biliyoruz. Buna ev sahipliği yapmaktan dolayı bizler de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

IUS'ta eğitim faaliyetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tamamlandığına işaret eden Yıldırım, "Hiçbir kesintiye uğramadan hem çevrim içi hem de hibrit olarak eğitimini tamamlayan mezunlarımızı bugün uğurluyoruz." dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Saraybosna, Türkiye, Kamu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türk Dünyası Belediyeler Birliğince bastırılan iki kitap Saraybosna'da tanıtıldı - Son Dakika


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