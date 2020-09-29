Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Azerbaycan'a destek açıklaması geldi. "Ermenistan işgali" ile ilgili açıklama yapan Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Kanak, Türk dünyasını parçalamaya ve Türkiye'yi zor durumda bırakmaya yönelik sürekli senaryolar üretildiğine değinerek "Libya, Doğu Akdeniz olmadı şimdi de Kafkaslarda Türkiye'yi ve Türk dünyasını zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Tüm imkanlarımızla ve dualarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" açıklamalarında bulundu.

Azerbaycan'a yönelik Ermenistan saldırısı ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarından tepki açıklamaları peş peşe geliyor. Son olarak bir açıklama yayınlayan Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Ermeni saldırılarına tepki göstererek Azerbaycan'a destek verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, Ermeni saldırıları altında bulunan Azerbaycan'a tam destek verdiklerini açıkladı.

Kanak yapmış olduğu açıklamada; "Son yıllarda Türk Dünyası üzerine oynanan oyunlar giderek ivme kazanıyor. Gün geçmiyor ki yeni bir plan hazırlanmasın ve sergilenmesin. Egemen güçler Türkiye'yi zora sokacak ne kadar argüman varsa sahaya sürmeye devam etmektedir. Bundan tam yüz yıl önce sergilenen oyunlar yeniden gündemimize geldi oturdu. Türk Dünyasını parçalamaya yönelik yüz yıllık tiyatro yeniden sahnelenmeye çalışılıyor. Önce Ortadoğu, sonra Libya, olmadı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs derken şimdide Kafkaslar. Emperyalist güçler, Kafkaslarda yıllar önce Ermenilere işgal ettirdikleri Karabağ üzerinden yeni çirkefliklerini ortaya koydular. Akıllarınca yine zavallı Ermenileri kullanarak Azerbaycan'a ve Azerbaycan üzerinden Türkiye ve Türk Dünyasına ayar ve gözdağı vermeye çalışıyorlar.Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak; sömürgeci, zalim, insan hak ve hukukunu hiçe sayan, kan ve göz yaşına boğdukları mazlüm ve mağdur coğrafyalara yenisini eklemeye çalışan bütün emperyalist güçlere buradan sesleniyoruz: Ne sizlerin, ne de sizin tetikçileriniz ve kuklalarınız bu asil millete ayar vermeye kalkışmasın. Hele ki bu Azerbaycan üzerinden olursa bu ülkede gereğini yapmak için binlerce nefer bulunmaktadır. Bizleri, ne Ermeni kışkırtıcısı AB, ne de Basra'dan Akdeniz'e Şii koridoru açma sevdasına düşmüş İran'ın Ermenistan'a olan desteği yıldıramaz ve engelleyemez" dedi.

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını eskiden "hasta adam" olarak nitelendirilen Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığını dile getiren Halit Kanak; "Türkiye bir kez ayağa kalktı. Aklınızı başınıza alın. Artık eski Türkiye yok. Görüyorsunuz ki Türk Askeri kışlasından çıktı. Sadece Ortadoğu, Kıbrıs, Libya, Oniki Ada değil, yeryüzünde bize umudunu bağlamış mazlüm ve mağdur bir tek Allah'ın kulu kalmayıncaya kadarda kışlasına dönmeyecektir. Gerek Rusya parlamentosunda alınan kararlar ile gerekse uluslararası hukuk kuralları hem tarihi, hem siyasi, hem sosyal yönleriyle Karabağ'ın öz be öz "Türk toprağı" olduğunu teyit etmektedir. Ermenistan olarak gelin, kargaşaya meydan vermeden, daha fazla kan dökülmeden, güzellikle Karabağ'ı teslim edin. Türk Devletinin ve Türk Milletinin merhameti geçmişte olduğu gibi sizleri de kucaklamaya yeter. Bir avuç buğdaya muhtaç olduğunuz şu günlerde durup dururken Azerbaycan köylerinde masum sivilleri hedef almanız, "eğer savaş çıkarmayı başarırsak bir kaç bin insanımız ölse de bize dünyadan yardım yağar bir müddet sonrada nasıl olsa BM devreye girer savaşı durdurur bizde bir sonraki provakasyona kadar üç beş yıl daha karnımızı doyururuz" düşüncesiyle yapılmış büyük bir hatadır. Son kez hatırlatıyoruz, hatanızdan dönün Karabağ'ı boşaltın, Türkiye ile dost olun, aç kalmayın, fakirlikten kurtulun. Sizin yüzünüze gülenlere aldanmak, dönüşü olmayan bir yola girmektir. Ülkemizde kaçak yollarla Ermenistan'dan gelip Gürcü olduğunu söyleyerek çalışan yetmiş bin civarında insanın gönderdiği küçük maddi yardımlardan da mahrum olmayın. Son söz: Bu Millet var olduğu müddetçe, ne Azerbaycan, nede her hangi bir Türk toprağından bir tek çakıl taşı koparamazsınız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL