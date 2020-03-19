Türk Dünyası Dergisi, "Yunus Emre" temalı yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Dünyası Dergisi, 'Yunus Emre' temalı yayımlandı - Son Dakika

Türk Dünyası Dergisi, "Yunus Emre" temalı yayımlandı

6 saat önce

Yunus Emre Enstitüsü'nün Türk dünyası coğrafyasına yönelik hazırladığı Türk Dünyası Dergisi, Türkiye ve Yunus Emre temasına yer verdi.

Türk Dünyası Dergisi,

Yunus Emre Enstitüsü'nün Türk dünyası coğrafyasına yönelik hazırladığı Türk Dünyası Dergisi, Türkiye ve Yunus Emre temasına yer verdi.

Enstitü'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk halklarının kültürel özelliklerini birbirine tanıtmak, dil ve kültürler arasındaki ortaklıkların farkındalığını artırmak ve yeni nesillere bu bilinci aktarmak amacıyla yayın hayatına başlayan dergi, enstitünün süreli yayınları arasında akademik alanda ilk olma özelliği taşıyor.

Türk dünyasına ait ortak unsurların yer aldığı ve 10 farklı çağdaş Türk yazı dilinde ( Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Kırım, Özbek, Tatar, Türk, Türkmen, Uygur) yayın hayatını sürdüren derginin ikinci sayısında, Yunus Emre Enstitüsü'nün ismine ithafen edebiyat köşesinde mutasavvıf şair Yunus Emre'nin hayatına ve ilahilerine, gezi ve tanıtım köşesinde hem Yunus Emre'nin türbesinin bulunduğu hem de 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir'e, mutfak bölümünde ise Osmanlı saray mutfağının kadim lezzetlerinden olan zeytinyağlı yaprak sarmasına yer verildi.

Yunus Emre'nin hayatı ve yaşadığı döneme dair adeta yolculuğa çıkaran derginin bu sayısının, okurlarını Yunus'un gözünden dönemin şehirlerine ve hayatlarına şahitlik etmeye davet ettiği kaydedildi.

Türkiye'deki akademisyenler tarafından Türkiye Türkçesinden diğer yazı dillerine aktarılan derginin gelecek sayıda okurlarını Azerbaycan ile buluşturmaya hazırlandığı ifade edildi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:56 Kaynak: AA

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