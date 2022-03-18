Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersi başladı

18.03.2022 15:03
Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersi başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) de dahil olduğu Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersi, verilmeye başlandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) de dahil olduğu Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersi, verilmeye başlandı.

Proje koordinatörlüğünü Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi, dönem koordinatörlüğünü Amasya Üniversitesinin yaptığı, 9 ülkeden 73 üniversitede yaklaşık 6 bin öğrencinin faydalanacağı Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı derslerine, Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in protokolü imzalamasıyla TOGÜ de dahil olmuştu.

TOGÜ Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez, AA muhabirine, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersinin başladığını söyledi.

İlk dersi kendisinin çevrim içi olarak verdiğini belirten Sönmez, "Ders, Adriyatikten Çin Seddi'ne Türk dünyasını tanımaya yönelik içeriklerden oluşmuştur. Dilde, fikirde, işte birlik ruhu ile devam edecek ders, Türk dünyası ruhuna katkı sağlayacak. Proje içeriği kapsamında Türk dünyası dijital vatandaşlığı, tarihi coğrafyası, çağdaş coğrafyası, tarihi, dil ve edebiyatı, kültürü ve sanatı, spor, bilim, eğitim, 21. yüzyıl bağlamında Türk dünyası, güncel gelişmeler ve geleceğinin tasavvuru konuları üzerinde durulacak." dedi.

Projenin özel hedefleri olduğunu anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Gençlerin Türk dünyası hakkında bilişsel ve duyuşsal farkındalıklarını geliştirilecek, varsa önyargıları değiştirilecek. Amaç, aynı soydan gelen gençlerin benzerliklerin farkına varmasını, gençlerin kültüre ait ortak ve temel değerleri kazanmalarını sağlamak, gençlerde temel becerileri geliştirmek, Türk dünyası ile ilgili konularda düşünmelerini teşvik etmek. Türk dünyası birliğinin oluşumu ve geleceği konusundaki tartışmalarda yer almalarını sağlamaya çalışılacak. Projenin nihai amacı, toprak anlamında bütünleşme olmasına gereksinim olmadan tüm Türk milletlerinin ortak paydada önce Türk milleti, daha sonra dünyaya adaleti, huzuru, barışı getirebilmek için ortak bilince, anlayışa sahip olmasına katkı sağlamaktır."

YORUMLAR
500

Bünyamin Şahin, Gaziosmanpaşa, Türk Dünyası, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersi başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:16:57. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement