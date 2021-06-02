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Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi uygulamaya geçiyor - Son Dakika

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi uygulamaya geçiyor

02.06.2021 15:13
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin düzenlediği çevrim içi programda Atatürk Üniversitesinin de aralarında bulunduğu Türk Dünyasının 71 üniversite, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesinin iş birliği protokolü için bir araya geldi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin düzenlediği çevrim içi programda Atatürk Üniversitesinin de aralarında bulunduğu Türk Dünyasının 71 üniversite, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesinin iş birliği protokolü için bir araya geldi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülecek farklı coğrafyalarda yaşayan Türk Dünyasındaki özellikle üniversiteli gençlerde "Türk Dünyası Vatandaşlığı" bilincinin geliştirmesini amaçlayan "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı" Projesi İşbirliği Protokolü'nü imzaladı. Atatürk Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin'in katıldığı ve çevrim içi düzenlenen imza töreni üniversite yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Aile Meclisi" İfadesinin Önemine Vurgu Yapıldı

Ev sahibi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'aile meclisi' ifadesini vurgulayarak, Türk dünyası üniversiteleri rektörlerinin büyük bir ailenin değerli fertleri olduğunu, düzenlenen çevrim içi toplantı ile Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesinin hayata geçirilmesi için aile fertlerinin görüşlerini almayı planladıklarını söyledi.

Paydaş Üniversiteler Harekete Geçiyor

İş birliği protokolü imza törenine katılan rektör ve üniversite temsilcileri projeye tüm imkanlarıyla destek vereceklerini, planlanan işlerin gerçekleştirilmesi için Üniversitelerinde hemen harekete geçileceğini ifade ettiler. Toplantının rektörler düzeyinde en geniş katılımla düzenlenen protokol imza töreni olduğuna dikkat çeken rektörler, 'bir üniversiteden ötesi' sözünü slogan olarak belirleyen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin Türk dünyasının geliştirilmesi konusunda lokomotif olmaya devam ettiği düşüncelerini de dile getirdiler.

İmzalanan protokol metni, 5 yıl süreyle geçerli olacak. Proje paydaşları olan üniversitelerin bu yıl Ekim ayında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde düzenlenecek sempozyumda bir araya gelmesi planlanıyor.

Öğrencilere Türk Dünyası Vatandaşlığı Pasaportu

Projenin öncelikli unsurlarından biri Türk dünyasından öğrencilerin "Türk Dünyası Vatandaşlığı Pasaportu" alarak, öğrenim görebilmeleri olacak. Böylece Türk dünyası öğrencileri ortak pasaporta sahip olabilecek.

Halka Yönelik Etkinlikler

Proje kapsamında ortaya konulan ürün ve içerikler, yetişkin eğitimi bağlamında, Türk dünyası vatandaşlarının da erişimine açılacak. Böylece Türk dünyası hakkında bilişsel ve duyuşsal farkındalıklar arttırılabilecek.

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Sempozyumu

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesinin ortağı olan üniversitelerin yöneticileri ve temsilcileri, 2021 Ekim ayında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde düzenlenecek olan Sempozyuma katılarak projeyle ilgili toplantılar yapacak. - ERZURUM

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi uygulamaya geçiyor

Türk Dünyası, Kırgızistan, Türkiye, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi uygulamaya geçiyor - Son Dakika


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