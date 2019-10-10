Türk dünyası ezgileri BUÜ'de yankılandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından 'Öğrenci Buluşması' düzenlendi.



Öğrenci buluşmasına BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saim Kılavuz, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle mevcut öğrencilerin yüzde 10'unun misafir öğrenci olduğunu belirtti. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Bugün itibariyle üniversitemizde 7 bin 170 misafir öğrencimiz var. Her ne kadar resmi prosedürde yabancı öğrenci olarak geçiyor görünseniz de biz sizler için bu tabiri kullanmak istemiyoruz. Bilhassa Türk dünyasından gelen öğrencilerimiz başta olmak üzere, tarihi ve milli, kültürel köklerimizin olduğu coğrafyalardan gelen öğrencilerimiz ve dünyanın 129 farklı ülkesinden gelen tüm öğrencilerimiz bizim başımızın tacıdır. Misafirimizdir. Hepsini en iyi şekilde ağırlayacak, en iyi eğitimi verecek ve sonunda memleketlerine Türk elçisi olarak uğurlayacağız. Irk açısından, etnik açıdan farklı köklerden geliyor olsalar da, tarihi kökleri paylaştığımız gençlerimiz ve ileride Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası noktasında bütün dünyada destek verecek coğrafyalardan gelmiş öğrencilerimizi dikkate aldığımızda bugün toplam 7 bin 170 misafir öğrencimiz bulunuyor. Şuan itibariyle stratejik planımızda mevcut öğrenci sayımızın onda birinde yani yüzde onuna ulaşmış bulunuyoruz" diye konuştu.



Bursa Uludağ Üniversitesi olarak hem yerli öğrenciler için hem de misafir öğrenciler için her türlü imkanı seferber ettiklerini kaydeden Rektör A. Saim Kılavuz, "Bu bizim vicdan ve gönül borcumuzdur. Tüm bunların ötesinde Türkiye'nin önümüzdeki 20-30 yıl sonrasında uluslararası ilişkiler anlamında sürekli yanında hissedeceği dostlarını yetiştiriyoruz. ULUTÖMER'imiz, ULUYÖS faaliyetlerimiz, Balkan Araştırmaları Merkezimiz, Kent Tarihi Araştırmaları Merkezimiz ve TÜDAM'ımız önemli görevler ifa ediyor. İşte bu görevlerden birisi de şuanda içinde bulunduğumuz etkinlikte icra ediliyor. Bu toplantı ile ilk defa bir araya gelme fırsatı bulduğumuz öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz. En ufak bir sıkıntı yaşandığı zaman tüm birimlerimiz ile bu meselelerin giderilmesi için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın" şeklinde konuştu. - BURSA