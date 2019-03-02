Son Dakika Haberleri: Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası

Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası

1 saat önce

Ankara'da ilk kez düzenlenen Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası'nda birinciliği Nogay Türkleri Takımı kazandı.

Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası, System.String[]
Ankara'da ilk kez düzenlenen Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası'nda birinciliği Nogay Türkleri Takımı kazandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Yurtdışı Türkler Başkanlığı YTB ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenen turnuvada Nogay Türkleri finalde Türkmenistan'ı 2-1 mağlup etti.

Türkiye'de eğitim gören Türk dünyası gençlerinin kaynaştırılması amacıyla düzenlenen ve 9 takımın mücadele ettiği turnuvada üçüncülüğü Azerbaycan, dördüncülüğü de Kazakistan elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:25 Kaynak: AA

Spor
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