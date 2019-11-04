Türk Dünyası Karaisalı'da buluştu

Çukurova Edebiyatçılar Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali Karaisalı ilçesinde gerçekleştirildi.



Festivale Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Hollanda, Tataristan, Azerbaycan, Irak, Tacikistan ve KKTC gibi ülkelerden yaklaşık 100 kişilik şair ve sanatçı topluluğu katıldı.



Festivale katılanlar ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinden olan Yerköprü ve Varda Köprüsü'nü gezdiler. Ardından ilçe merkezinde bulunan Karapınar Parkında düzenlenen programda şiirler okundu, şarkılar söylendi.



Çukurova Edebiyatçılar Derneği Başkanı Halise Tekbaş, "Bizi bize bağlayan, bizi biz yapan edebiyattır. Edebiyatı yaşatmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi. - ADANA